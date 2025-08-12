¡Ahí viene el lobo!

Hace siete años, con motivo de una la inauguración de una revista de análisis económico, me sorprendió una charla en la que algunos norteamericanos estaban preocupados por el incremento en las primas de un seguro de vida y de protección contra riesgos de violencia especifica dentro de nuestro país, entendiéndose por aquello secuestros, homicidios, trata de personas, torturas y los peores crímenes instaurados por la humanidad. Dicha cobertura resultaba indispensable para muchos trabajadores de aquel país, pues sin la misma no laboraban en las zonas donde estaban las empresas americanas, ubicadas en zonas rojas, pero donde sus intereses económicos tienen una amplia gestión. Dentro de dichas empresas miles de trabajadores mexicanos colaboran paralelamente, pero con nula protección. Eso sí, últimamente dichas primas son incosteables y eso naturalmente da respuesta a las imposición de dos acciones del gobierno norteamericano que son evidencia de que se ha tomado la decisión de dejar de lado la política de relaciones internacionales y ha tomado la justicia en propia mano: el primero se trata de la toma de control de Washington D.C. por la policía federal, para reducir el grado de criminalidad y el desplazamiento de las personas indigentes hacia lugares de resguardo para detonar una mejora en la representación simbólica del poder, entiéndase, la Casa Blanca, el Capitolio, el Tribunal Supremo y múltiples agencias federales donde se realizan las decisiones claves de las políticas nacionales e internacionales, por lo que el mensaje es dual: mejorar la imagen nacional, pero también la internacional sobre un

Estado fuerte e invencible. Permeando con ello la percepción general del poder y el impacto de la moral nacional del cual depende la continuidad del modelo de país con un capitalismo fuerte. La segunda es la determinación de la aniquilación de los cárteles de la droga en el continente americano con especial atención en Venezuela, México y Colombia con la intención de evitar la intromisión de narcotraficantes en el ámbito de acción económica, social y sobre todo política de aquel país. Las razones son interesantes y tienen un trasfondo que seguramente no habríamos imaginado:

La seguridad nacional de los americanos va por encima de cualquier otro interés, pues del mismo dependen la economía y soberanía; por ello, al incrementarse los costos de la atención sanitaria por cuestiones del uso de estupefacientes, así como el incremento en pagos de seguridad de su población por trabajos o empresas, posicionadas en Hispanoamérica, se merma gran parte del patrimonio del tesoro norteamericano. Para los que piensan que la salud está privatizada en aquel territorio, así es; sin embargo, no se puede omitir el hecho de que millones de personas queden sin atención. Para ello existe el fondo de emergencia que se está agotando. Otra cuestión que no se ha considerado es que los cárteles son uno de los capitales más grandes en el mundo, por lo que países asiáticos y los que formaban el bloque de la Guerra Fría han estado utilizando para competir directamente contra intereses de mercado y dominio de información, por lo cual, los traficantes que obtienen poder basado en la violencia, detrimentan la autoridad de cualquier país, y ello no es ajeno a Estados Unidos, por lo que su aniquilación es una misión crucial a efecto de que no tejan redes que crucen la frontera con sobornos apetecibles que resquebrajen las instituciones americanas.

Por último, muchas de las inversiones en armas han salido del espacio territorial de Estados Unidos, y se han movilizado hacia otros países con lo cual el Producto Interno Bruto del gigante de América pierde cada año el uno por ciento. Lo que durante el siglo pasado no sucedía, al menos, en los países hispanoamericanos, donde no debemos olvidar que se imponían dictadores, no por cuestiones internas, sino por intereses de la doctrina Monroe.

A todo lo anterior no debemos olvidar que nuestro país ha sido uno de los más golpeados en materia de seguridad, o ¿cómo explicarse los éxodos masivos que han cambiado el panorama regional y mundial? Mucho se lo debemos a un problema interno de inseguridad que rige en todo el país y que se acompaña de multiplicidad de situaciones que afectan a las familias tales como problemas psiquiátricos, económicos que producen un hartazgo de tanta impunidad, por tanto, las políticas y decisiones del gobierno americano no se ven particularmente con antipatía patriótica, sino con profunda esperanza de vientos de cambio.

Puede ser que el lobo, ya no sea cuento, pero en este caso, la espera es que acabe con los coyotes.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL