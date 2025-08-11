Un niño como garantía

Era el 28 de julio de 2025.

El calor y el polvo cubrían las calles de Los Reyes La Paz, un municipio donde la noche siempre huele a miedo. Dos mujeres caminaron con paso firme hacia una casa modesta. Tocaron la puerta. Adentro, Nohemí —madre soltera, con discapacidad, con más necesidades que fuerzas— les abrió. Eran Ana y Lilia, sus vecinas, las mismas que días antes le habían prestado mil pesos para sobrevivir: un poco de comida, un poco de renta, apenas lo indispensable para seguir respirando.

Entraron sin violencia. Nohemí las dejó pasar. El diálogo fue breve, seco. Querían su dinero. Ella no lo tenía. Pidió tiempo.

Ellas no lo dieron.

En un acto tan absurdo como monstruoso, se acercaron al pequeño Fernando, de cinco años, y se lo arrebataron. “Lo tomamos como garantía”, le dijeron, como si se tratara de un mueble empeñado. Se lo llevarían y se lo devolverían cuando pagara.

Nohemí se quedó paralizada. Nadie acudió. Nadie tocó a su puerta para ayudarla. Solo fue testigo del secuestro de su hijo.

En el Estado de México, las historias parecen siempre más crudas, más feroces. Son el espejo sucio de un país que finge no ver. Nohemí inició su peregrinar. Fue a las Agencias del Ministerio Público. Recibió lo que tantas víctimas reciben: un portazo disfrazado de trámite.

“Aquí no es competente, vaya a tal agencia”, le dijeron. En Nezahualcóyotl la remitieron a una agencia de género. Horas y días se esfumaron entre escritorios, sellos y papeles. Finalmente, le tomaron una denuncia que, como tantas, quedó entre el polvo de expedientes olvidados.

La fiscalía, encabezada por Elohim Díaz —un hombre con trayectoria, dicen, en el combate al crimen organizado—, demostró ignorar los protocolos de atención a víctimas. También tuvo responsabilidad en lo que ocurrió después.

Nohemí volvió una primera vez a la casa de Ana y Lilia. Salió golpeada. La segunda ocasión llegó con policías de investigación. El olor fue lo primero: un hedor insoportable. En bolsas de plástico encontraron lo que quedaba de Fernando. Tenía cinco años. Lo mataron de un golpe en la cabeza, al parecer con un martillo.

Y entonces la pregunta que duele es: ¿qué hubiera pasado si las fiscalías hubieran hecho su trabajo? Tal vez esas bolsas hubieran contenido basura, no la vida truncada de un niño.

Hoy, tres personas están detenidas esperando la continuación de su audiencia inicial. Probablemente serán vinculadas a proceso, se dictará prisión preventiva, se anunciará un “golpe contra la delincuencia”. Pero otra vez, la justicia llegó tarde. Otra vez, no sirvió para prevenir. Otra vez, estuvo ocupada en otra cosa mientras una vida se apagaba.

Mientras algunos funcionarios discuten en qué hotel hospedarse, una madre contaba monedas para reunir mil pesos. Mientras otros eligen entre un reloj de 200 mil o uno de 300 mil pesos, una madre enterraba a su hijo.

En este país, la pobreza no solo mata: primero humilla, después arrebata y al final condena al olvido.

Ojalá algún día dejemos de ignorar a las víctimas. Ojalá no tengamos que contar otra historia como la de Fernando.

Nota al pie (1): El anuncio de Estados Unidos para poder continuar su lucha contra el crimen organizado llegará a México, no pidieron permiso, avisaron. Dicen los que saben que continuaran con el retiro de visas y el bloqueo de cuentas en aquel país, pues al parecer resultó que quienes están dando mejor calidad de información no son los capos detenidos sino opositores que también buscan inmunidad.

(2) Hoy regresamos a las aulas en mi querida UNAM a impartir la cátedra de teoría del caso en el sistema penal acusatorio. Felicidades a todas y todos los estudiantes que buscan mejorar este país con su aportación. Enhorabuena, feliz regreso a clases.

Adrián Arellano Regino, abogado penalista, socio en Vega Mac Gregor Arellano S.C y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM