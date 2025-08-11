Transformaciones geopolíticas y la Cumbre de Alaska

Hace cuarenta años, el 20 y 21 de noviembre de 1985, tuvo lugar en Ginebra, Suiza, la primera reunión “cumbre” entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético, Mikhail Gorbachov. El mundo vio con enorme esperanza la celebración de aquella cumbre, que demostró ser una de las reuniones más trascendentes de la historia. Ahí se inició el fin de la “Guerra Fría”, que había prevalecido durante cuatro décadas, desde 1945.

En cumbres posteriores, Reagan y Gorvachov acordaron la reducción de armas nucleares que culminaron, en 1987, con la firma del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF). El mapa político y estratégico europeo se transformaría en los siguientes años, con la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental, y su reemplazo por gobiernos democráticos.

La Unión Soviética, muy debilitada por el fracaso de sus reformas internas, (la perestroika y el glasnost), no pudo impedir esa transformación. En octubre de 1989, caería el muro que dividía a Berlín, abriendo la posibilidad de la reunificación de Alemania. A cambio de que la Unión Soviética aceptara esa reunificación, George Bush y Helmuth Khol prometieron a Gorbachov que la OTAN no incorporaría en su seno a los países de Europa Oriental. No hubo un tratado, ni un entendimiento con todos los países involucrados. Fue sólo una expresión de buena voluntad, que muy pronto se olvidaría.

Con el patrocinio de Estados Unidos, los países de Europa oriental, que seguían temiendo y desconfiando de Rusia, fueron admitidos en la OTAN. En 1999 ingresaron Chequia, Hungría y Polonia. En 2007, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009, Albania y Croacia. En 2017 Montenegro, y en 2023 y 2024, después de la invasión rusa de Ucrania, dos naciones nórdicas que durante décadas habían mantenido su neutralidad: Finlandia y Suecia. Muchos de estos países también fueron admitidos a la Unión Europea (UE). Tenían el derecho soberano de hacerlo. Pero también es cierto que la expansión de la OTAN representó un gradual cerco estratégico de Rusia.

Vladimir Putin, cuyo ascenso al poder se inició en 1999, después de una larga carrera en el espionaje soviético, resentía la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, pero no pudo evitarla. En Europa Oriental se instaló una “paz fría” (cold peace) en lugar de la guerra fría. Pero la tolerancia rusa llegó a su límite en 2008, cuando lanzó una intervención militar contra Georgia, después de que esta exrepública soviética, manifestó interés de unirse a la OTAN.

Para Putin, la línea roja siempre fue Ucrania, que también formó parte de la Unión Soviética, y a la que durante siglos los zares rusos, y después los dirigentes soviéticos, consideraron una especie de hermana menor, subordinada a Rusia, y no una república soberana. En 2014, después del golpe de estado en contra del presidente prorruso Viktor Yanukóvich, Putin decidió anexar la península de Crimea. En febrero de 2022, hace tres años y medio, invadió Ucrania y decidió anexar a Rusia sus provincias orientales, alrededor del 20 por ciento del territorio ucraniano.

Cuarenta años después de la Cumbre de Ginebra, el viernes 15 de agosto volverán a reunirse, ahora en Alaska, Putin y Trump. A diferencia de hace cuatro décadas, muchos países, especialmente Ucrania y los europeos, miran con enorme preocupación esta Cumbre que, oficialmente, tiene como único objetivo buscar un cese inmediato del fuego, y poner fin a la guerra.

Tienen razón de estar preocupados. La celebración de esta reunión, sin la presencia de ninguno de ellos, es humillante. Con tal de mantener el apoyo estadounidense a Ucrania y a la OTAN, los europeos habían cedido a todas las exigencias de Trump: desde incrementar significativamente su gasto armamentista, hasta aceptar aranceles del 15 por ciento a sus exportaciones.

Al parecer Trump tiene otros planes. Ya mandó señales de que, para poner fin a la guerra, es necesario un “intercambio de territorios”. En la práctica, eso significa concederle a Rusia los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, así como la península de Crimea. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, también ha dicho que “la membresía de Ucrania en la OTAN no sería un resultado realista de un acuerdo negociado”.

Si Trump cede en esos dos temas, la Cumbre de Alaska representará para Putin una victoria diplomática y estratégica de dimensiones históricas. Sería el reconocimiento tácito estadounidense de una “zona de influencia” de Rusia en Ucrania. Una sombra ominosa para toda Europa.

Quizá por eso, adelantándose a la llegada de Trump en enero de 2025, Putin retiró todas sus fuerzas de Siria en diciembre del año pasado, y acepta silenciosamente la reconfiguración que Israel y Estados Unidos llevan a cabo en el Medio Oriente. Quizá por eso, tampoco cuestiona la ambición de Trump de anexar Groenlandia al territorio estadounidense. Putin sabe que Trump quiere que los europeos se encarguen de su propia seguridad. Su preocupación real es cómo contener a China.

Así están jugando las grandes potencias en pleno siglo XXI. Sin reglas. Solo política de poder. No hay la menor consideración hacia la soberanía e intereses de otros países. Para México también es un escenario de alto riesgo.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

EEZ