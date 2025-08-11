Por un debate incluyente

Mientras la oposición deshoja la margarita y decide si participa o no en el debate sobre la reforma electoral, Pablo Gómez declaró que la discusión está abierta y, aunque hay algunos lineamientos de lo que quiere la 4T, no existe todavía un proyecto armado. Su construcción, empezará hoy cuando se instale la Comisión que encabezará y se abra una discusión incluyente.

Avanza el México-Pachuca

Arrancó el proyecto del tren México-Pachuca. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum esperan que comience a operar a partir del primer semestre de 2027. Desde el municipio de Villa de Tezontepec, la mandataria refirió que un recorrido desde la capital a Pachuca será de una hora con 15 minutos y trasladará a más de 108 mil pasajeros al día, con lo que se logrará dar impulso a uno polos de desarrollo económico más importantes del país.

Cero privilegios

Le puso el cascabel al gato la ministra Lenia Batres al proponer que los juzgados sean sometidos a revocación de mandataro y que a los ministros se les quite el fuero en caso de cometer alguna violación a la ley. Dijo que si el o la presidenta de la República no gozan de ese privilegio, los juzgadores tampoco tienen porque tenerlo, sobre todo cuando fueron electos por voto popular.

Reconocen su trayectoria

Asumió la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas la también presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Ahí busca hacer efectivo un plan para consolidar a la organización como un referente internacional en igualdad sustantiva y en justicia electoral paritaria para los cargos de elección popular.

Entrenan a perritos rumbo al mundial

A casi 300 días de que inicie la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Marina, que lleva el Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales, presentó a la Generación FIFA: una camada de cachorritos especial que se encuentra en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto de la CDMX durante la justa mundialista. Su misión será proteger y cuidar este evento trinacional.

No sabe donde meter la cabeza

Quienes de plano ya no saben ni donde esconderse son los ejecutivos de Adidas, comandada en México por Jorge Dionne, tras la apropiación cultural que hicieron con sus Sandalias Oaxaca Slip On, que fue condenada por diversas organizaciones y representantes de gobierno. Ahora argumentan que, por recomendación legal, se abstendrán de dar comentarios o entrevistas… O hasta que se olvide el tema.

A valorar a quienes cuidan

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentará una iniciativa de ley para establecer un sistema de cuidados que reconozca la labor de las mujeres en todos los ámbitos. Buscan que esto sea reconocido como un derecho humano autónomo y se garantice que estas tareas no sean solo programas de gobierno, sino obligaciones legales con presupuesto público asignado.

PAL