No renunciaremos a defender a México

En el mes de febrero de este año, la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Poder Legislativo una iniciativa para reformar los artículos 40 y 19 de nuestra Constitución Política con el objetivo de blindar jurídicamente a la nación frente a cualquier acto que atente contra su soberanía y su integridad territorial.

La reforma al artículo 40 reafirma que México es una república representativa, democrática, laica y, sobre todo, soberana, cuya autodeterminación es inalienable; la adecuación al artículo 19 incorpora disposiciones procesales para sancionar de manera más eficaz a quienes, desde dentro o fuera, participen en actos que vulneren esa soberanía, incluyendo agresiones armadas o injerencias directas, y esto último no le gusta mucho a los entreguistas de la patria.

El contexto internacional reciente demuestra la urgencia y lo visionaria de esta reforma ante un entorno francamente hostil. La orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, donde instruyó al Pentágono a preparar acciones militares contra cárteles de la droga fuera del territorio de Estados Unidos, lo hace evidente; si bien este mandato no menciona explícitamente a México, es obvio que a la larga se podrían pretender justificar operaciones unilaterales en otros países bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense.

Cualquier incursión de esta naturaleza constituiría una grave violación al derecho internacional y a la soberanía de México, y como Estado soberano, no podemos aceptar que otro país se arrogue el derecho de actuar militarmente en nuestro territorio sin consentimiento.

En nuestro movimiento reconocemos la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, pues es nuestra prioridad; sin embargo, cooperación no significa subordinación, estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada con otros gobiernos, pero siempre en el marco de la ley, con respeto a nuestra jurisdicción y bajo principios de igualdad soberana.

Frente a esta firme postura, la derecha reaccionaria en México ha optado por un discurso entreguista, bajo el argumento de “garantizar seguridad” o “fortalecer la relación bilateral”; quieren normalizar la injerencia extranjera y minimizan las implicaciones jurídicas y políticas de permitir operaciones militares foráneas en suelo mexicano. Esto no se trata de un debate menor: aceptar tal intervención sería abrir la puerta a la pérdida de nuestra autodeterminación, independencia legal y de control sobre nuestro territorio, que con tantos años de esfuerzo y lucha hemos ganado.

Respaldar a la presidenta en esta reforma es respaldar a México. No es un acto de coyuntura política ni de alineamiento partidista; es una obligación histórica. La defensa de la soberanía ha sido, desde nuestra independencia, la causa que ha dado sentido a nuestra vida republicana. No podemos permitir que, bajo pretextos de seguridad o cooperación, se reabran las heridas de intervenciones pasadas.

México se ha ganado un lugar en el mundo en base a su construcción democrática de derechos civiles y, por eso, es y seguirá siendo dueño de su destino. Hoy, ese destino exige firmeza, unidad y una Constitución capaz de resistir cualquier intento de sometimiento.

POR SAÚL MONREAL

PAL