La República comunitaria de Zapata

El 8 de agosto se conmemoró el natalicio de Emiliano Zapata. Es un buen motivo para ponderar los profundos significados sociales, igualitarios y transformadores de su lucha y las razones por las que sigue siendo un referente vigente.

Fue elegido por su pueblo, Anenecuilco, en Villa de Ayala, Morelos, para defender sus derechos comunitarios cuando se asomaba nuevamente una feroz ofensiva de los hacendados, la última del Porfiriato, a cargo de Pablo Escandón, el gobernador que éstos impusieron con fraude electoral y represión en 1909.

Apoyó a Francisco I. Madero porque en el artículo 3o del Plan de San Luis se reconocía la necesidad de restituir la tierra a los pueblos despojados por los hacendados.

Sin embargo, Madero ya en el gobierno pidió a Zapata su rendición incondicional y nunca emprendió un reparto de tierras.

Zapata y los suyos se tornaron muy desconfiados hacia los hombres del poder. Lucharon contra Madero, contra el usurpador Victoriano Huerta y finalmente contra Venustiano Carranza.

Zapata no ambicionaba poder ni riquezas. Simplemente quería la restitución de la tierra a los pueblos despojados por las haciendas.

Cuando Huerta es derrotado, los ejércitos campesinos dominan gran parte del territorio nacional, permitiendo que gobierne la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes durante varios meses. Es cuando Venustiano Carranza tiene que partir hacia Veracruz mientras Villa y Zapata se encuentran en la Ciudad de México, primero en Xochimilco y después en Palacio Nacional, a finales de 1914.

Durante ese lapso se despliega la fascinante utopía de la República comunitaria en Morelos. El poder se traslada a los municipios, mientras que el secretario de Agricultura del gobierno convencionista, el zapatista Manuel Palafox, crea Comisiones Agrarias, que con el apoyo de los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura restauran los linderos de los pueblos originarios invadidos por las haciendas. Los campesinos vuelven a sembrar los productos de la milpa, como maíz, jitomate, chile, calabaza y frijol. Zapata, con visión general, expropia las haciendas de la región y crea las fábricas nacionales para volver a producir caña de azúcar, donde se dio empleo a antiguos peones. El mercado interno se levantó y aunque se acuñaba mucha moneda de la Convención no hubo inflación por el dinamismo productivo. Además, Zapata pensionó a viudas y enfermos y creó comedores públicos.

En 1915, cuenta John Womack: "Zapata se pasaba los días en sus oficinas de un antiguo molino de arroz de los suburbios del norte de la población, oyendo peticiones...".

Emiliano Zapata no es sólo la expresión más nítida de un pasado glorioso en el que gobernaron las comunidades. Es también ejemplo vivo para las transformaciones contemporáneas.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PAL