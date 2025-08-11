La Barbie vs el Chicharito

Hace dos años, cuando la película Barbie tiñó de rosa vibrante las ciudades y, especialmente, las salas de cine, este filme rebosante de ingenio y sátira logró conectar con fibras sociales sensibles. Presentó un mundo invertido como crítica social para visibilizar cómo el machismo -que distorsiona la energía masculina sana- la convierte en un instrumento de control, no de servicio a la vida, ilustrando con agudeza el daño que inflige a la sociedad. La obra nos invitó, además, a reflexionar sobre el dilema universal de descubrir nuestro significado individual y nuestra misión personal.

Traigo esto a colación por su pertinencia ante las recientes declaraciones de Chicharito en el debate cultural sobre roles de género. Mientras Barbie promueve un mensaje progresista de igualdad, él refleja una visión anclada en décadas pasadas, similar a la que la película critica.

En el caso del futbolista, me parece que -por falta de claridad al comunicar, ausencia de reflexión o desinformación- ejemplifica lo que Hannah Arendt afirmó: «No siempre hace falta odio; a veces basta con no pensar, no detenerse, no cuestionar, obedecer por costumbre, repetir sin comprender. Ese es el terreno fértil donde nace lo que yo llamo la banalidad del mal».

No obstante, este fin de semana reincidió en su discurso regresivo. A través de una entrevista con María Gómez -quien se presenta como psicóloga integrativa especializada en sanación de energías masculinas y femeninas- utilizó sus redes para autojustificarse, declarando que su intención "nunca fue dividir, insultar o limitar", sino "tocar un tema profundo".

Si bien no existe una definición única, la energía femenina se asocia a capacidades como el cuidado, la empatía, el liderazgo colaborativo y la creatividad orientada a soluciones innovadoras. Es una fuerza que promueve el diálogo frente a la confrontación y la polarización.

Esta energía se manifiesta en todos los ámbitos profesionales: desde políticas, empresarias y maestras hasta futbolistas e ingenieras. Lo esencial es que cada mujer pueda decidir libremente, sin que ello implique obligaciones basadas en estereotipos de género. Y esto, Chicharito, es clave: no estamos fracasando; estamos ejerciendo la libertad de ser lo que queramos ser, tal como tú lo haces con el fútbol. Buscamos relaciones complementarias, no supeditadas, sustentadas en la independencia, la autoestima y la agencia femenina.

Barbie ejemplifica esto magistralmente. A través de su narrativa, desmonta la idea de que lo femenino deba encajar en moldes rígidos -como la belleza inalcanzable, la sumisión o el éxito sin conflicto-. En su lugar, propone que: 1. La feminidad es plural, imperfecta y en constante evolución. 2. La liberación de género es colectiva: involucra a todas las personas. 3. La autenticidad reside en elegir quiénes somos, sin permisos externos y menos estereotipos de género que coartan nuestra libertad de ser y transformar.

Este último principio se simboliza en la escena donde Barbie se encuentra con Ruth Handler, para mí, esto hace relación con el ser que nos creó -como cada quien lo conciba- quien siempre va a querer que superemos nuestras expectativas y elegir desde el libre albedrío lo mejor para nuestras vidas. Esta visión contrasta radicalmente con posturas retrógradas -como las que tú representas, Chicharito-, que insisten en relegar la energía femenina al ámbito doméstico, negando su potencia transformadora en las esferas pública y personal.

Si bien, a título personal, pienso que las mujeres poseemos habilidades históricamente asociadas a la energía femenina -como el cuidado y la multifuncionalidad-, fruto de haber sido socialmente designadas como cuidadoras principales, esto no justifica retroceder décadas, cuando la inteligencia y libertad femeninas fueron aplastadas y confinadas al ámbito doméstico durante generaciones.

Incluso Barbie, un ícono que originalmente encarnó la superficialidad, demostró la humildad de reconocer que necesitaba transformar su esencia para hallar felicidad e inspirar a otros. Quizás tú, Chicharito Hernández, deberías emular ese aprendizaje: dejar de ser un hombre condicionado por estereotipos para convertirte en uno consciente y responsable. Ambos sexos compartimos el derecho a elegir qué soñar, qué lograr y qué ser. Ese es el corazón de la película: un mundo de igualdad y libertad donde todas las personas podemos elegir sin prejuicios, encarnando un propósito que trasciende las limitaciones impuestas por un mundo cada vez más material.

POR KARLA DOIG ALVEAR

PAL