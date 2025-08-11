Gallardo usa policías como carnada electoral

Ricardo Gallardo lo hace otra vez: intenta sacar raja política con una propuesta que, bajo el disfraz de justicia social, es en realidad una burla. En esta ocasión, se cuelga del uniforme de los policías municipales en San Luis Potosí para vender una reforma que no resuelve nada, pero que suena bien en el discurso.

La iniciativa, enviada al Congreso estatal, intentará modificar tres normas -la Constitución local, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública- para que los ayuntamientos “garanticen” pensiones a sus policías, ya sea a través del IMSS, ISSSTE o, en su caso, mediante “modelos equivalentes”.

En la práctica, eso significa abrir la puerta a fideicomisos opacos, seguros privados o inventos hechos a la medida del alcalde en turno.

El gobernador de SLP no propone en ningún punto la creación de un fondo estatal, no obliga al uso de instituciones públicas, ni fija una cobertura mínima, tampoco establece sanciones por incumplimiento y, sobre todo, no pone un solo peso del presupuesto estatal. Traslada la carga a municipios -varios al borde de la quiebra-, y les deja todo el diseño a su suerte, lo que dará como resultado un sistema fragmentado, desigual y sin supervisión.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya obliga a que todos los policías del país tengan seguridad social. En vez de hacer cumplir esa norma, Gallardo inventa un Frankenstein legal que perpetúa la incertidumbre, promete pensiones sin garantizar monto, cobertura ni financiamiento.

Incluso uno de los artículos transitorios que propone Gallardo dice que cada municipio deberá incluir una partida específica en su presupuesto para sostener el esquema. Sin fondo común, subsidio o apoyo real.

Morena ya levantó la voz. En su visita a San Luis Potosí, Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, advirtió que no están de acuerdo con sistemas privados. De tal forma que no se puede jugar con el retiro de quienes están en la primera línea del fuego en un país donde ser policía municipal es casi sinónimo de estar en la mira del crimen.

Gallardo sabe que no resuelve el problema. Simula que lo hace para inflar su capital político. Utiliza a los policías como carnada electoral y deja a los municipios un problema estructural sin herramientas para enfrentarlo.

Eso no es justicia. Es manipulación con uniforme. Y es burlarse de quienes se juegan la vida todos los días, sin saber si regresarán a casa.

La propuesta llegó al Congreso potosino, pero fue recibida como un insulto por la mayoría de los partidos. Aunque se discutirá, tanto Morena como la oposición anticiparon su voto en contra y preparan cambios para que, esta vez sí, las leyes estatales de seguridad protejan de verdad a los policías y sus familias.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

