Espejito, espejito

Su reflejo nos reta, no por la imagen que proyecta sino por todas las ideas que se abalanzan sobre nosotras cuando lo enfrentamos. El espejo es, para muchas, el encuentro más difícil del día; en verano, la presión aumenta al grado de que incluso el plan de vacaciones llega a estar condicionado por lograr el tan famoso cuerpo de bikini.

Paradójicamente, la prenda más ligera es también la más pesada cuando nos confronta con la distancia entre el ideal de belleza construido socialmente y reproducido en todos los insumos de consumo masivo, sean revistas de temporada o las redes sociales. Aunque poco a poco desde el activismo feminista se ha deconstruido ese estereotipo, hoy todavía entre más joven, más blanca y más delgada todo nos dice que mejor.

En Ola Violeta dedicamos nuestro reporte mensual a analizar las implicaciones de esa presión en la salud física y mental de las mujeres, y encontramos que las más afectadas son las adolescentes. Datos de la Secretaría de Salud alertan que 25% de las y los adolescentes mexicanos padece algún Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA): por cada hombre con estos problemas, hay 10 mujeres afectadas.

Una de ellas fue Fernanda Islas, quien ha decidido usar sus plataformas digitales para visibilizar la belleza que se esconde detrás de lo que nos han vendido como ideal. “Fue en la pe-adolescencia cuando me di cuenta de que mi color de piel era diferente al del resto, y que eso significaba algo en este país”, comparte. No tenía ni 18 años cuando ya se había hecho una rinoplastía y después un aumento de busto que casi le cuesta la vida. Ahora invita e inspira a otras jóvenes a dejar de intentar ser alguien imposible y comenzar un proceso de autoreconocimiento.

El problema es que la apariencia se consolida como la carta que define la integración a ciertas dinámicas sociales e incluso, por increíble que parezca, el merecimiento de salir a pasear a la playa: ahí está la semilla de prácticas agresivas y peligrosas.

El camino hacia el amor propio y a la reconciliación con nuestro reflejo es largo y puede llegar a ser muy doloroso. Pero atravesarlo vale la pena si sabemos que del otro del túnel está la libertad de habitar nuestro propio cuerpo. Cada conversación frente al espejo es una oportunidad de revolución silenciosa; ponerse un bikini debería significar felicidad y descanso. Cambiar la pregunta de quién es la más bonita a quién es la más sana o plena es nuestro derecho. Hay tarea para el espejito.

POR MARÍA ELENA ESPARZA GUEVARA

@MAELENAESPARZA

