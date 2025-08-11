Byung-Chul Han describió la “sociedad del cansancio” como un mundo que se autoexplota hasta el colapso. El mundo que nos gustaba, ese bloque de potencias democráticas, confiadas en su autoridad moral, es hoy su mejor ejemplo: un atleta jubilado que insiste en correr maratones, aunque con cada zancada sufra un desgarre. En su agotamiento, tambaleante, engendra monstruos, odia al migrante y aplaude su propia decadencia.

La democracia liberal, antes estandarte y aspiración de muchos, se ha vuelto una reliquia con pretensiones de influencer. Habla de derechos humanos con entusiasmo, pero los aplica con la precisión de un francotirador tuerto. Cuando Rusia invadió Ucrania, sacó pecho, se opuso, y decidido a “dar una lección” a Putin, se autoinfligió heridas aún sangrantes. En relación con Gaza, aunque el mundo que nos gustaba comienza a condenar las atrocidades, esa condena llega tarde, lo hace en voz baja y con todas las reservas diplomáticas para no incomodar al elefante en la vitrina. Reconoce el incendio cuando la casa ya se quemó. Y en esta vorágine, asume con disciplina casi monástica las cargas económicas y arancelarias que Trump impone, como si la sumisión comercial fuera un nuevo valor universal: se paga tributo, se agradece el golpe y se piden instrucciones.

En este agotamiento, el mundo que nos gustaba encontró un chivo expiatorio: el migrante no blanco. El discurso de la apertura y el pluralismo, que alguna vez definió su identidad, se transformó en retórica de miedo y exclusión. Este odio no es un accidente, es el síntoma de un mundo que, incapaz de enfrentar su propio declive, proyecta su frustración en el “otro”. Peor aún, en la caída del mundo que nos gustaba se fertilizó el terreno para un fascismo renacido. Desde el auge de partidos de ultraderecha hasta el culto a figuras que evocan un pasado mítico, este neofascismo se presenta como una solución simple a un mundo complejo.

Byung-Chul Han diría que el entramado político está en burnout: hiperactivo, sobre comunicado, incapaz de detenerse a pensar. Los discursos se multiplican, pero la sustancia se diluye. Se administra la crisis como quien ordena un sótano lleno de cachivaches, cambiando cosas de lugar solo para que parezca que hay orden, sin que nada esencial cambie. Y los valores que definían a ese mundo que nos gustaba, pluralismo, dignidad, Estado de derecho, se usan menos que la porcelana fina de la abuela.

En fin, la decadencia no llega en forma de invasión extranjera, sino como desgaste, incoherencia, complacencia e incapacidad.

El mundo que nos gustaba sigue entrenando para una carrera que ya terminó. La única esperanza sería detenerse, dejar de dar clases de ética que no se practica y asumir que recuperar la coherencia vale más que preservar la imagen. Pero para eso se necesita autocrítica, y arrestos para decir no.

Por Diego Latorre López

