El dilema de la llamada "responsabilidad compartida"

En la intensa agenda bilateral México-Estados Unidos, la estrategia nacional ha girado, al menos en la parte pública, en ceder y conceder, aminorando el impacto de la presión extranjera. Pero está visto que el estilo “negociador” de Trump es la presión sobre los puntos débiles y la vulnerabilidad del adversario.

El Presidente de Estados Unidos y su equipo creen estar ganando todo, cuando lo que la gran mayoría de los países hacen es ganar tiempo; tiempo para que se vayan de Washington los actuales funcionarios y tiempo para reorientar sus economías. De hecho, las acciones estadounidenses de este año solo han acelerado y en su caso precipitado procesos que ya se encontraban en marcha, fruto de una transformación mucho más profunda de la economía mundial; la que se da porque hemos entrado en la era de los límites y las carestías y debemos gestionar los recursos y no explotarlos meramente para el interés de algunos, o se corre el riesgo de colapsos enteros, no solo en guerras, sino en pandemias, sequías, desastres naturales, debilitamiento de los estados y entronización de la ilegalidad.

Esas son las fuerzas que están esculpiendo el futuro cercano y la aceleración ocasionada por Trump y los suyos inhibe la gestión negociada de dichos procesos, lo que hace a estos más impredecibles. Otro factor que afecta a México es que la aceptación a la política de Trump no se refleja favorablemente en la sociedad americana. Sectores que votaron por él como inmigrantes latinos ahora están, ligeramente inconformes, por citar lo menos y aquellos que ayudaron a inclinar la balanza no necesariamente votarán por candidatos republicanos en año y medio.

Que Trump vaya con discursos incendiarios antimexicanos en el norte de Texas, en la única parte en donde los blancos aún son mayoría, pone en entredicho a un estado con una creciente población de origen mexicano. Ya lo hemos escrito antes, así como Trump desearía la integración y dependencia de las provincias canadienses, de México espera el control de sus flujos poblacionales, de sus recursos naturales y nuestro rol como seguridad del sur de su frontera, incluyendo qu e el dinero ilegal se lave en él Norte. No interesa al pensamiento racista dominante, la integración mexicana en una sola nación, temerosos como lo están de nuestra cultura y nuestra demografía.

Y ese ha sido el pensamiento conservador en Estados Unidos durante toda nuestra historia común. Tal vez en el tiempo veremos que 1994 – 2024 fue una excepción a ello y no una evolución constructiva, como mucha gente en ambos lados de la frontera lo consideró. Además de la migración, otro tema se esgrime a diario, el de las drogas, pero más allá de términos, todo indica que los únicos que procuramos una responsabilidad compartida somos nosotros.

En el dinámico mercado de los narcóticos, si acaso se acabase la exportación de fentanilo de México a Estados Unidos ¿con qué se van a drogar los americanos, se harán autosuficientes como ahora lo son en mariguana? Si algo así sucediese, resultaría que la argumentación en favor de la legalización era cierta y válida. ¿Qué le pasaría a la DEA si no hubiese droga que perseguir? Al quedarse sin nada que vender, tendería a su desaparición.

Pero una de las reglas inamovibles de la burocracia es que esta, una vez creada, no se elimina ni se autodestruye, solo se transforma. ¿O qué va a pasar con los miles de nuevos integrantes de ICE cuando cambien las políticas, qué riesgos inventarán para justificar su permanencia? En ocasiones en nuestro país se ha considerado que ni el consumo de drogas ni la demanda de mano de obra barata son fenómenos propios, se les ve como demandas del mercado americano y como decisión individual para las y los mexicanos que participan de ellos. Nada más equivocado el estacionarnos en una falsa inocencia.

En ambos temas, migración y narcotráfico, parece fundamental el que México defina una estrategia de mediano y largo plazo, que confronte las actuales iniciativas estadounidenses, que transfiera real responsabilidad a la parte americana y que asuma, en nuestra política interna, el costo de creer que ambos son fenómenos marginales a las políticas públicas y se recupere el control de la legalidad.

POR DAVID NÁJERA

EMBAJADOR DE MÉXICO. ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A.C.

WWW.ASEMEX.ORG

@ASEM_SR

EEZ