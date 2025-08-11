El cara a cara de Trump y Putin

Después de varios días de rumores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, este viernes 15 de agosto en Alaska. Sorprende el momento, porque había pocos indicios de cambio en la posición de Rusia y Ucrania. Desde febrero, cuando iniciaron las conversaciones telefónicas entre Trump y Putin, pasaron meses llenos de decepciones. Sorprende también el lugar: en vez de algún país árabe, como se pensó, la reunión se celebrará en Alaska. Es el punto geográficamente más cercano a Rusia, aunque a nadie se le escapa que Alaska, un territorio comprado por Estados Unidos a Rusia en 1867, puede interpretarse también en clave de la relatividad de las fronteras, algo que preocupa no solo a los ucranianos.

La reunión de Trump y Putin, en caso de que efectivamente se realice, podría traer dos resultados. Primero, a Putin le importa relanzar las relaciones con Estados Unidos y no perder la ventana de oportunidad que le abrió Trump al prometer el restablecimiento de contactos diplomáticos, cooperación económica e inversiones. El encuentro de ambos confirmaría el “reset” que los rusos aprovecharían para presumir ampliamente.

Segundo, la reunión debería concluir con un alto el fuego, como mínimo. Sin embargo, no debemos tener demasiadas expectativas respecto al fin de la guerra en Ucrania. Incluso si se logra firmarlo, seguramente será un alto el fuego muy frágil y limitado, mientras las negociaciones para un acuerdo de paz se eternizarían. Además, no cambiaría sustancialmente la situación de seguridad en Europa, donde los países de la OTAN seguirán fortaleciendo su defensa para disuadir y/o defenderse de Rusia en caso de que este país decidiera atacar de nuevo.

Estados Unidos está vinculando el relanzamiento de las relaciones con Rusia a avances hacia el fin de la guerra. Lo positivo es que Ucrania está involucrada en las conversaciones, y ha trascendido que Trump plantea una reunión entre el presidente de este país, Volodímir Zelenski, y el presidente de Rusia, después de su encuentro con Putin. No obstante, faltan detalles al respecto, más allá de que Ucrania no estaría dispuesta a ceder ningún territorio, mientras que Rusia mantiene sus exigencias. Tampoco sabemos si la reunión Trump–Putin se celebraría en caso de que Rusia y/o Ucrania decidieran no aceptar algunos puntos del acuerdo.

Las cumbres de este tipo son siempre reuniones de alto riesgo para todos sus participantes. Por ejemplo, Trump salió muy mal parado del encuentro con Putin en 2018 en Helsinki. Al presidente estadounidense se le ve ahora más fuerte y confiado, y la reunión ocurriría en territorio estadounidense, pero eso no es garantía de éxito en un contexto tan delicado, con Putin y Zelenski en medio. Sea como sea, si llega a producirse este encuentro en Alaska, será un hito importantísimo de este año, aunque no necesariamente signifique el fin de la guerra en Ucrania.

Dra. Beata Wojna

Profesora de Relaciones Internacionales

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

@BeataWojna

