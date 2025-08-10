Ofrece autonomía y certeza jurídica

Garantizó el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que se mantendrá la autonomía del máximo tribunal del país, además de que no habrá dispendios y velará por la certeza jurídica para los inversionistas. Al participar en el acto conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el próximo ministro aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asume el cargo, “vamos a mostrar en la Corte de qué madera estamos hechos”.

Ramírez, gobierna obedeciendo

Por cierto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, también encabezó en San Andrés Larráinzar, tierra zapatista, un acto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El mandatario refrendó su compromiso para seguir construyendo la paz en la entidad, y advirtió que “se gobierna obedeciendo, no se gobierna mandando”.

Empresarios le entran al cabildeo con EU

Alista el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes, una visita a Washington antes de que venzan los 90 días de pausa a los aranceles, que cabildeó la presidenta Sheinbaum con su homólogo de EU, Donald Trump. La intención es entrevistarse con congresistas, funcionarios e inversionistas estadounidenses.

Se dividen opiniones en el PAN

Se armó el debate interno en las filas del PAN por la reforma electoral que prepara la Presidencia de la República. En el partido que lidera Jorge Romero Herrera empiezan a sonar las voces que sugieren participar en los foros que se abrirán para aportar propuestas. Pero los duros del panismo aconsejan no legitimar esos diálogos.

Vigilan regreso a clases

Echó a andar la Profeco, a cargo de Iván Escalante, el operativo Regreso a Clases 2025, para prevenir abusos en la venta de artículos escolares. El personal de la instancia vigilará, todo agosto, tiendas de autoservicio, departamentales, de electrónicos, uniformes y mochilas, papelerías, zapaterías, librerías y hasta misceláneas y cremerías.

Doblete contra el crimen

Doble golpazo al crimen organizado propinó el gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario del ramo Omar García Harfuch. En Chiapas, las autoridades incautaron 2.5 toneladas de metanfetaminas. Y en Guerrero, desmantelaron un narcolaboratorio, con cuatro toneladas y siete mil litros de precursores químicos.

Cumbre de mujeres inicia el martes

Todo listo tiene la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para que este martes, en la CDMX, arranque la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La funcionaria ha cuidado cada detalle del evento, cuya inauguración correrá a cargo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

