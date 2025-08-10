Reconocernos

En las últimas semanas, el anuncio de Francia e Inglaterra de otorgar reconocimiento diplomático pleno a Palestina ha reactivado uno de los debates más complejos y prolongados de la política internacional. No se trata solo de un gesto simbólico, sino de un movimiento que, viniendo de potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, podría modificar las coordenadas de un conflicto que ha consumido generaciones enteras.

Durante décadas, la negativa de muchos países occidentales a reconocer oficialmente a Palestina ha respondido menos a riesgos reales e inmediatos que a la defensa de una postura política arraigada. El argumento de que este paso podría “entorpecer” las negociaciones de paz ha servido de coartada para mantener un status quo diplomático que, en la práctica, ha perpetuado el desequilibrio de fuerzas y el sufrimiento de la población palestina.

Sin embargo, el reconocimiento por parte de potencias históricamente influyentes abre una grieta en ese muro. No implica desconocer la complejidad del conflicto, ni minimizar la legítima preocupación por la seguridad de Israel, pero sí representa un acto de realismo: no habrá paz sostenible si se ignora la existencia política de uno de los dos pueblos que reclaman su derecho a vivir en libertad y dignidad.

En un escenario donde las conversaciones de paz llevan años estancadas y donde la violencia ha marcado cada intento de diálogo, un reconocimiento diplomático masivo podría funcionar como punto de inflexión. No resolverá de inmediato las disputas territoriales ni el dolor acumulado, pero sí podría reconfigurar la mesa de negociaciones, devolviendo a Palestina un estatus que le permita negociar desde una posición menos asimétrica.

El impacto no sería menor en el terreno humanitario. Reconocer a Palestina no detendrá de la noche a la mañana el bloqueo, los desplazamientos forzados o la escasez crónica que sufre su población, pero podría abrir nuevas rutas de cooperación internacional, fondos de ayuda directa y acceso a organismos multilaterales que hoy le son negados o restringidos. Para una sociedad que vive entre la precariedad y la desesperanza, ese cambio en el tablero global podría traducirse en alivio tangible.

Los detractores de esta medida insisten en que el reconocimiento es “prematuro” o “imprudente”. Pero ¿cuántas décadas más se puede esperar para conceder a un pueblo el derecho a ser llamado por su nombre? El verdadero riesgo no está en reconocer a Palestina, sino en perpetuar una estrategia diplomática que ha fracasado en su objetivo de alcanzar la paz y ha normalizado el sufrimiento como parte inevitable del paisaje político.

En un conflicto donde la historia pesa tanto como las heridas abiertas, cada gesto cuenta. Francia e Inglaterra han movido una pieza que podría inspirar a otros a hacer lo mismo. No es una solución definitiva, pero en la larga noche que vive Palestina, este reconocimiento podría ser una luz —no para cerrar el conflicto—, sino para empezar a ver el camino hacia su resolución.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ