Mucho baile y pocas soluciones

Vencieron a los chinos y en calidad de campeón mundial. El clavadista Osmar Olvera y su entrenadora Ma Jin pidieron públicamente que le aumentaran el sueldo y se le otorgue un seguro médico para que la china siga trabajando en México. El tema expone un tema más complejo: los entrenadores mexicanos —al igual que los deportistas—no son asalariados, sino becarios, por ende, no tienen seguridad social.

El sueldo de Ma Jin, y el de los entrenadores chinos se paga a través de un convenio llamado Colaboración y Programas de Actividades Deportivas México-China que se firma cada año. Ma Jin es la jefa, razón por la cual es la que más gana. China le presta a México a estos entrenadores quienes saben que no tienen derechos laborales. Este escenario no dista mucho de las condiciones en las que siempre han estado los mexicanos. Mientras tienen resultados, reciben una beca; cuando el rendimiento de sus deportistas baja debe ser ajustada. Todo es por tabulador.

Los entrenadores de los medallistas olímpicos tampoco reciben una beca vitalicia, luego entonces el reclamo de Ma Jin no debe ser sólo para ella, sino de todos aquellos que se dedican al deporte.

Esta situación ha generado que los entrenadores busquen ser contratados en sus respectivos estados e incluso en universidades públicas o privadas para completar. Los premios económicos que obtienen también les ayudan.

A muchos no les va mal, ya con varias fuentes de ingresos la libran y encuentran quien les dé seguridad social.

¿Llegó el momento de definir una política pública para ese trabajo llamado entrenador deportivo? Algunos han recurrido malamente a pedirle a sus deportistas que les den parte del dinero que ganan. Iván Bautista, entrenador de clavados, también ha ayudado a ganar medallas olímpicas.

Con AMLO se eliminó la prestación del seguro de gastos médicos para los empleados del gobierno federal. Recordemos que incluso a Bautista, por las pistolas de Ana Guevara, le dejaron de pagar su beca y estuvo meses sin cobrar hasta que mediante un juicio de amparo logró recuperar su dinero.

Ma Jin también estuvo a merced de Guevara. A ella la amenazó con dar por terminado el Convenio México-China si acompañaba a Osmar Olvera a sus competencias internacionales.

Fueron Bautista y Jahir Ocampo, asistente de Ma Jin, quienes ayudaron a Osmar durante 2024 para que no se quedara solo. Ahí queda otro tema que Rommel Pacheco, director de la Conade, debe resolver. Trabajar para el deporte implica atender estas problemáticas.

Desde que asumió como director, Ma Jin le pidió una solución. Tuvo que decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum para ser atendida. Rommel baila mucho, pero soluciona poco.

