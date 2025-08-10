La ocupación total de Gaza y la ruina moral de Occidente

La reciente afirmación de Benjamín Netanyahu sobre la decisión de “ocupar totalmente Gaza” no representa una sorpresa. Es, más bien, la culminación de un proyecto sostenido de destrucción, desplazamiento y sometimiento de todo un pueblo, frente a una comunidad internacional que ha optado por mirar hacia otro lado. La diferencia ahora es el descaro. Ya no se oculta detrás del discurso de seguridad, ni de los rehenes, ni del antiterrorismo. La ocupación se nombra tal cual es: total, sin matices, sin negociación, sin consecuencias.

Desde el inicio de la escalada en octubre de 2023, la Franja de Gaza se ha convertido en el epicentro de una catástrofe fabricada. Decenas de miles de personas han muerto, muchas de ellas mujeres, niñas, niños, ancianos. Hospitales reducidos a escombros, redes de agua destruidas, panaderías bombardeadas y un bloqueo alimentario deliberado como método de presión. ¿Cómo se llama eso si no es un crimen de guerra? ¿Cómo se puede seguir justificando una política de hambre, privación y exterminio bajo el pretexto de defensa nacional?

La respuesta de Netanyahu a las críticas internacionales ha sido brutalmente clara: si el jefe del ejército no quiere seguir las órdenes de ocupación, que se vaya. Si las ONG denuncian hambruna, son propaganda. Si hay llamados a la contención desde las propias filas militares, se los descarta como ingenuidad. Este primer ministro no gobierna para la paz ni para la justicia: gobierna para sobrevivir políticamente, aferrado a una coalición de ultraderecha que solo se mantiene viva gracias al fuego cruzado, a los muros y al miedo.

Y mientras tanto, ¿dónde están los guardianes del orden internacional? Estados Unidos no solo apoya esta operación: la respalda activamente. La Casa Blanca, bajo una presidencia trumpista reforzada, ha dado luz verde a esta fase final del asedio. No es pasividad, es complicidad. Washington continúa financiando y armando a un régimen que viola sistemáticamente el derecho internacional. ¿Y Europa? Divide su discurso entre la “preocupación humanitaria” y el mantenimiento de relaciones estratégicas con Tel Aviv. Francia, el Reino Unido y Canadá han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado en septiembre. Bien. Pero, ¿no es demasiado tarde? ¿Queda algo por reconocer en una Gaza arrasada, en una Cisjordania desmembrada por asentamientos, en una población atrapada entre las bombas y el bloqueo?

La cifra de países que reconocen al Estado palestino ya supera los 140. España, Irlanda, Noruega, México, incluso naciones del Caribe como Trinidad y Tobago y Barbados han dado un paso firme. Y sin embargo, la realidad sobre el terreno se vuelve cada día más irrecuperable. No hay autodeterminación posible bajo la ocupación. No hay Estado viable sin soberanía territorial, sin fronteras, sin dignidad. La narrativa occidental de los "dos Estados" se revela como una fantasía vacía, sostenida por diplomacias que nunca creyeron realmente en ella.

En Gaza no se libra solo una guerra entre Israel y Hamás. Se libra una guerra contra la posibilidad misma de que Palestina exista. Cada ataque, cada niño que muere de desnutrición, cada convoy humanitario bloqueado, es parte de una estrategia. No de defensa. De desaparición. De fragmentación de la memoria, del territorio, del tejido social palestino. No es una guerra clásica, es una guerra híbrida: diplomática, informativa, territorial, económica, psicológica. Y la comunidad internacional —con algunas excepciones— se ha convertido en espectadora, cuando no en socia directa de ese proceso.

¿Hasta cuándo se permitirá que Israel actúe por encima del derecho internacional sin rendir cuentas? ¿Cuántas veces más se pronunciarán las palabras “derecho a defenderse” mientras Gaza se desangra? ¿Qué legitimidad puede tener un orden internacional que calla frente al hambre, frente a los crímenes documentados, frente al colonialismo del siglo XXI? ¿Y qué hará México, país históricamente defensor del multilateralismo, cuando llegue el momento de votar una resolución decisiva en la ONU?

POR TALYA ISCAN

Catedrática de la FCPyS, UNAM; UP.

@TALYAISCAN

MAAZ