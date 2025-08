La trampa y los tramposos

Vivimos en el país donde se premia la trampa y a los tramposos.

Las faltas y violaciones a la ley no sólo no se castigan, se aplauden y normalizan. No hay sanciones, hay impunidad.

El botón de muestra de la elección judicial no deja lugar a dudas: el INE y el Tribunal Electoral se han convertido en un adorno o, peor aún, en burla.



De entrada, a los tramposos que aparecieron en los acordeones, el INE les impondrá multas tan ridículas como absurdas. Una ganga.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la multa para la nueva integración debía ser de 146 mil pesos por aparecer en acordeón físico y otra de la misma cantidad por acordeones digitales, pero hubo descuentos dependiendo de su “solvencia económica”.

Si las sanciones son confirmadas por el TEPJF, Loretta Ortiz pagará dos multas de 127 mil 508.78, es decir, poco más de 255 mil.

Yasmín Esquivel, dos multas de 95 mil 490.16 pesos, es decir, unos 190 mil pesos.

Sara Irene Herrerías, 138 mil pesos por dos multas de 69 mil 15.40 pesos.

María Estela Ríos, 125 mil pesos por dos multas de 62 mil 905.84 pesos.

Los más beneficiados fueron Giovanni Azael Figueroa, que de 146 mil pesos de cada multa sólo pagará 47 mil pesos por cada una, un total de más de 94 mil pesos; Lenia Batres un total de 89 mil pesos por dos multas de más de 44 mil pesos.

Así como Arístides Guerrero, 80 mil pesos por dos multas de 40 mil pesos; Irving Espinosa y el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar, 79 mil pesos por dos multas de 39 mil pesos cada uno.

Quienes —en teoría— aplicarán la ley, violaron la ley para llegar al cargo. Y como el INE andaba de oferta, además dará facilidades de pago: podrán pagar sus multitas en abonos.



Sería hasta chistoso si no fuera trágico: todos los próximos integrantes de la Corte, todos sin excepción, fueron sancionados por hacer trampa. Y en el caso de magistraturas y jueces, las cosas son parecidas.

Pero, si esa estampa no fuera suficiente, otra: aquellos que ni siquiera cumplían los requisitos para participar, como por ejemplo tener 9 de promedio, lejos de ser descalificados, también serán premiados.

El Tribunal Electoral decidió devolver el triunfo a 15 candidatos que no tenían el promedio y, por tanto, no debieron ni participar, mucho menos ganar. Ese será el nuevo Poder Judicial: cargos ocupados por quienes transgredieron la ley y por quienes no cumplen con los requisitos establecidos.

Total que, además del fracaso de esa elección —la de menor participación en la historia—, la trampa es el sello; la mancha con la que llegarán los nuevos integrantes del Poder Judicial.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ