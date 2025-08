La Presidenta nunca nos ha fallado, ni siquiera frente a amenazas que, no en pocos casos, han hecho temblar las piernas de otros presidentes. Una vez más, Donald Trump amagó con imponer tarifas del 30% a las exportaciones mexicanas. En otro momento de la historia, con gobiernos sin conciencia ni capacidad, México habría cedido. Pero esta vez no: ante la presión, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo los intereses nacionales con firmeza, cabeza fría y frente en alto.

El resultado es contundente: se logró una prórroga de 90 días sin aceptar nuevas condiciones, sin comprometer reformas internas y sin ceder un solo centímetro de soberanía. El 84.4% del comercio bilateral sigue protegido por el T-MEC, sin cambios ni incrementos. La amenaza se desactivó con estrategia.

Y este logro no es casual. Es el fruto de una política exterior articulada con cuidado, de un equipo técnico experimentado y de una visión de Estado que entiende que negociar implica proponer, trabajar y, sobre todo, no someterse. La Presidenta estuvo acompañada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte. Pero fue ella quien encabezó la estrategia con la misma claridad de siempre: diálogo sí, subordinación no.

Al mismo tiempo, la relación bilateral avanza. Está por firmarse un nuevo acuerdo de seguridad entre ambos países. Incluye temas como el control de precursores químicos, freno al tráfico de armas desde EE.?UU., intercambio de inteligencia y campañas binacionales para prevenir el consumo entre jóvenes. Pero lo más importante no es sólo el contenido, sino el cómo: es un acuerdo construido bajo principios de respeto mutuo, soberanía y cooperación sin sometimiento. México dejó claro que no acepta imposiciones disfrazadas de “ayuda”.

Mientras tanto, los datos económicos avalan el rumbo del país: un crecimiento del 0.7% en medio de la incertidumbre global; un aumento del 10.3% en el ingreso promedio de los hogares en sólo dos años; y una reducción histórica de la desigualdad. Hoy, la brecha entre el decil más rico y el más pobre se redujo de 35 veces (como era en el sexenio de Calderón) a 14. Las cifras demuestran que la estrategia de atención a las causas y de “primero los pobres” está dando resultados reales.

Quienes apostaron al fracaso de este gobierno se equivocaron. Esperaban una crisis, un retroceso, una caída de lo logrado por el presidente López Obrador, pero lo que encontraron fue a una jefa de Estado firme frente a las amenazas, eficaz, serena y poderosa. Los resultados hablan por sí mismos.

Eso es gobernar con inteligencia. Y eso explica por qué más del 80% de las y los mexicanos respaldan su liderazgo. No solo por carisma, sino por resultados. La Presidenta de la República nunca nos ha fallado. Por eso en México estamos con ella.

POR CAMILA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA DE MORENA

@SOYCAMMARTINEZ

