El PRI y sus fantasmas

Para algunos, el poder es una prueba. Para otros, una licencia para humillar. Iván Camacho, alcalde de Cuyoaco, Puebla, pertenece a la segunda categoría. Ha sido exhibido en al menos dos episodios en lo que va de esta semana, que lo retratan de cuerpo entero: en uno, enfrenta con groserías a un joven empleado de una tienda en Angelópolis por una devolución que no le concedieron; en otro, detiene un autobús de pasajeros en plena autopista Puebla-Cuapiaxtla para reclamarle al chofer por no dejarlo pasar. En ambos casos aparece con su pareja y escoltas, como si ser funcionario público fuera sinónimo de abuso de poder, como hemos visto en repetidas ocasiones.

Pero no es sólo el comportamiento lo que indigna, sino la impunidad. Camacho se deslindó en un comunicado culpando a su equipo, como si eso lo eximiera. Pero las imágenes viralizadas en redes sociales no mienten. No ofreció disculpas. No asumió ninguna responsabilidad. Pero no sólo él, tampoco la dirigencia de su partido a nivel estatal, el PRI, encabezada por Néstor Camarillo, emitió ni un solo pronunciamiento o una sola palabra. Como si no pasara nada. Como si proteger a los suyos estuviera por encima de dar la cara por los ciudadanos.

La respuesta más contundente ha venido desde el Congreso de Puebla. El diputado local Roberto Zataráin anunció que ya inició un procedimiento ante la Comisión Instructora para suspender o, en su caso, revocar el mandato de este impresentable presidente municipal. Y es que los excesos de Camacho no son nuevos. Desde su primer mandato en 2021 se le ha acusado de ejercer el poder con prepotencia, de hostigar a ciudadanos y de actuar con total falta de transparencia. Hoy no sólo carga con los videos en redes sociales, sino con el hartazgo de su propio pueblo.

Lo que queda claro es que el PRI sigue sin aprender. Mientras arropen a figuras que en lugar de representar a la ciudadanía sólo refuerzan la imagen de un partido arrogante y cínico, no hay narrativa opositora que funcione. La gente no olvida. Y cuando el desprecio por el poder es tan evidente, ni el mejor discurso alcanza para salvarse.

+++

En corto.- En Tecoanapa, Guerrero, la Preparatoria 15 de la UAGro fue convertida en el salón de fiestas para celebrar la boda del hijo del director del plantel, José Espinoza López. La ceremonia incluyó bebidas, música en vivo y un derroche digno de evento oficial, y tuvo como padrino al mismísimo alcalde morenista, Juvenal Poblete, quien presumió su presencia en redes. La universidad dijo que investigará el uso de las instalaciones públicas para fines privados, cuando él fue el anfitrión y me cuentan que no es la primera vez que la escuela se presta para estas “reuniones sociales”.

Todos son iguales del color que sea.

