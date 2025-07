Qué ganas de invertir en México

Supongamos que eres empresario, patriota, entusiasta, y un día amaneces con ganas de invertir en México. O no eres un patriota. Eres de otro país, digamos que español, o gringo, pero entiendes que este puede ser un terreno fértil para los negocios. Así que agarras y le dices a tu segundo de a bordo: “Bermúdez, apártate cinco millones de dólares (o 50, 0 500, o 1000) para meterlos en la Condesa (o Culiacán, o Campeche, o Sonora)”.

Estás a punto de celebrarlo con un puro y un whisky (son las seis, y ya cumpliste con la chamba y el pádel) y algo empieza a hormiguear en tu cabeza. Ese cosquilleo de cuando se agitan los instintos. Y te acuerdas de la cosa que llaman reforma al Poder Judicial, que, con unas elecciones claramente chocolatas, le permitió al gobierno apoderarse de eso, el Poder Judicial, por la vía de elegir a los candidatos para que los ciudadanos eligieran lo que quisieran elegir de su elección, pero orientados con acordeones. Y te das cuenta de que si, por ejemplo, al gobernador le da por darte baje con la empresa, vas a tener que litigar con un juez nombrado por su movimiento.

Así que empiezas a dudar muy seriamente. Y mientras dudas, ves en las redes que un contingente nutrido de energúmenos con banderas palestinas y consignas como “Váyanse a su pinche casa y paguen impuestos, culeros”, o “Sacrifica a un gringo”, o “Aprende a comer nenepil, perro”, destrozan cafés, restaurantes y tiendas, en nombre de la lucha contra la gentrificación, que es el tecnicismo con que un activista de Iztapalapa armado con una molotov reivindica su derecho humano a vivir en Avenida Ámsterdam, por mil varos al mes.

Y te das cuenta de que México ha logrado ya sumarse a los países en los que no pocos jóvenes logran conjugar la xenofobia fascista, con el antisemitismo, con el descerebramiento anti mercado. Sobre todo, te das cuenta de que no hay, durante la algarada facho-chaira de la Roma-Condesa, un solo policía. Entonces entiendes que sí, la jefa de Gobierno chilanga y la presidenta hacen esa cosa muy rara que hacen los políticos mexicanos: “condenar”, pero de que no va a haber un uniformado dispuesto a evitar que incendien tu negocio en nombre de “una lucha ideológica”.

Y, para remate, te das cuenta de que no son solo los pandilleros propalestinos los de la “lucha ideológica”, porque México ha seguido con la costumbre de regalarle miles de barriles de petróleo a Cuba, el país donde encierran adolescentes por protestar, a pesar de que la petrolera del Estado se encuentra ya en lo que sigue de bancarrota.

Así que le dices a Bermúdez que cancele lo de los cinco (o 50 o etc.) millones, te dices a ti que siempre sí te vas a comprar el depa en el barrio de Salamanca y sacas el puro y el 18 años, pero para celebrar que te libraste de tirar tu dinero a la basura.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ