No tiene la culpa el gringo sino quien lo hizo compadre

No me gustan los gringos que conminan a hablar inglés en Los Ángeles y en San Diego, pero tampoco los que lo exigen en New York o en New Hampshire o en Baton Rouge. Por idéntica razón, no me gustan los chilangos que espetan: “Aprende a hablar español” a los tantos gringos, franceses, suecos, ucranianos, uzbecos que pasan una semana, un mes, un año, una vida en la Condesa, que es (también) mi barrio hace 20 años.

Una ciudad es un melting pot –hago mío el anglicismo–, enriquecido cuando en sus calles se oye zapoteco y serbocroata, yidish y hassaniya, alemán y mandarín, cuando las cédulas de sus museos están también en inglés y en náhuatl, cuando es posible detectar en un parque acentos maracucho y vienés, magrebí y maya, mezclados con los ladridos de los gatos y los maullidos de los perros.

La ciudad es donde se encuentran los diferentes, donde es puesta a prueba la convivencia. Vivo en una ciudad porque me quiero rodeado de manifestaciones contra el genocidio en Gaza y de intelectuales judíos liberales e incluso de acérrimos defensores de Netayanhu, porque aspiro a un espacio en que podamos coexistir y dialogar y acaso vernos transformados. Para ello reivindico algunos fetiches liberales –un mercado libre y libertades individuales– y otros sociales –un Estado de bienestar responsable de la satisfacción de necesidades básicas en tanto derechos inalienables–, y considero condición sine qua non (pero no infalible) un Estado de derecho articulado en torno a Poderes y niveles de gobierno diferenciados, apuntalado en leyes constitucionales.

Fenómeno ineludible de las ciudades que viven en esas condiciones es la gentrificación, tan desconocida en Pionyang como en Abu Dhabi, tan padecida en Mitte como en la Americana, en Williamsburg como en la Roma. Sus primeros promotores somos locales y tenemos tanto mérito como culpa: generamos plusvalía y empleo y redundamos en mejoras en la infraestructura y las condiciones de vida; también disparamos el costo de las rentas, desplazamos a la población y los negocios de barrio, a veces incidimos de manera negativa sobre la vida comunitaria. Los “gringos” de todos los países llegan a nuestra zaga –ya que legitimamos la “ondita” del barrio– y hacen lo mismo, sólo que en dólares o euros. Los ganones son los mexicanos que se enriquecen especulando con departamentos que rentan como Airbnbs… porque pueden. Es decir, porque la legislación lo permite.

La Ciudad de México necesita no bandos discrecionales sino una nueva política de vivienda a la venta y a la renta. Necesita alquileres controlados. Necesita jefas de gobierno no que celebren (y festinen) convenios con Airbnb sino que generen iniciativas que regulen las rentas a corto plazo.

Hay que ponerse en los Birkenstock del gringo, que no tiene la culpa. Quien lo hizo compadre sí.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

EEZ