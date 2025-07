Ni calzones verdes: el deslinde de Mara

Frente a una militancia morenista y entre figuras del poder y la toma de decisiones, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, lanzó un mensaje claro: “No se enamoren del dinero, del poder, de los cargos… ni de la arrogancia”. Lo dijo durante la inauguración de un diplomado para cuadros políticos de su partido. Un mensaje con dedicatoria.

Porque, además, llamó la atención el “deslinde” del Partido Verde: “Yo ni calzones verdes tengo”, soltó, entre aplausos y carcajadas. Una frase que, aunque suene a chiste, lleva un mensaje directo.

Durante meses, a Mara se le ha querido colocar como parte del engranaje del Verde, especialmente por las alianzas electorales selladas desde el centro. Y sí: el Verde ha sido socio de Morena en más de una elección. Pero eso no significa que haya cercanía real con todos los gobernantes de esa alianza. En el caso de Quintana Roo, el vínculo de Mara es con Morena, no con Jorge Emilio González, líder moral del PVEM, ni con sus intereses.

El Verde, como en muchos estados, se acomoda, se cuela, se adhiere cuando hay espacio. Y en Quintana Roo no ha sido distinto.

Los rumores de una ruptura se han alimentado más desde fuera que desde dentro. La alianza sigue viva porque así fue pactada a nivel nacional. Lo que no sigue, me cuentan, es la tolerancia a las cuotas, al reparto discrecional o a la presión de los viejos esquemas del Verde.

¿Y para 2027? Es pronto para saber si irán juntos o cada quien por su lado. Lo que sí es evidente es que la figura de Mara Lezama se ha fortalecido más allá de los márgenes locales. ¿Puede ser presidenciable? Poner ese tema sobre la mesa hoy no sólo es apresurado, sino también riesgoso, cualquier especulación abriría frentes innecesarios.

EL INE EN DESPRESURIZACIÓN. Me cuentan que en el INE ya se respira un ambiente de cambios y reconfiguración. Tras haber enfrentado dos procesos electorales sin precedentes -la elección presidencial de 2024 y la extraordinaria elección judicial de 2025-, al interior del INE coinciden en que llegó el momento de cerrar ciclos y abrir paso a nuevos liderazgos.

En cualquier institución del Estado, los cambios deben asumirse como procesos naturales, especialmente después de etapas de alta exigencia y desgaste. Así se entiende que algunas áreas clave deban ser renovadas, no por capricho, sino por necesidad institucional. Tal es el caso de la Dirección de Organización Electoral, encabezada por Miguel Ángel Patiño, quien, lejos de facilitar la operación durante estos procesos, se convirtió en un factor de tensión e inercia.

Patiño ha sido señalado por su poca disposición al trabajo coordinado, su reticencia al diálogo con la Presidencia del Consejo General y su cercanía con estructuras que buscaron obstaculizar decisiones estratégicas. Por ello, el INE dio a conocer que tras una reunión con la consejera presidenta, Miguel Angel Patiño ha renunciado a su cargo con efectos a partir del 15 de julio. El Instituto necesita avanzar y sumar.

