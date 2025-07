Más allá de la técnica: la ciencia necesita ética y humanidad

Vivimos en una época donde los avances científicos y tecnológicos rompen barreras día a día, desde terapias génicas revolucionarias hasta inteligencia artificial que mejora diagnósticos médicos. La técnica nos da un poder sin precedentes para transformar vidas; sin embargo, esta capacidad inmensa nos confronta con una pregunta vital: ¿de qué sirve toda esta ciencia si no la acompañamos con una mejora en nuestra ética y humanidad?.

Arthur C. Brooks, reconocido científico social y profesor de Harvard, nos ofrece una clave profunda para entender este dilema: “La mejor manera de sentirse bien es hacer el bien”. Curiosamente, una idea similar ha sido atribuida también a Alejandro Jodorowsky, quien propone que debemos enfocarnos más en hacer el bien que en simplemente estar bien. Más que una simple frase, esta idea encierra un principio fundamental que la ciencia moderna comienza a confirmar: el bienestar auténtico no es solo un estado emocional, sino una condición biológica íntimamente ligada a nuestras acciones y relaciones éticas. Como científico dedicado a la biomedicina, entiendo profundamente cómo factores como la disfunción mitocondrial, la inflamación o la expresión genética afectan la salud física. Pero también sé que la salud humana es inseparable de su dimensión social y emocional. El estrés crónico, la soledad y la falta de propósito no solo deterioran el alma, sino que alteran procesos celulares, empeorando enfermedades y obstaculizando la recuperación.

Numerosos estudios en neurociencia afectiva han demostrado que el altruismo, la compasión y las conductas prosociales nos hacen mejores personas. Actuar con altruismo significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, sin esperar nada a cambio. Por su parte, la compasión va más allá de la simple empatía; es sentir el sufrimiento ajeno y sentir el deseo de aliviarlo. El altruismo y la compasión activan circuitos neuronales de recompensa, liberando neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que modulan positivamente el sistema inmunológico y reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, la conexión social fortalece la regulación inflamatoria y mejora la resiliencia cardiovascular, dos aspectos críticos en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. En esencia, nuestra biología está diseñada para prosperar cuando actuamos en armonía con valores éticos y sociales.

En México, donde enfrentamos retos estructurales en salud, educación y equidad, esta conexión es aún más urgente. La ciencia no puede limitarse a perfeccionar técnicas si no despierta en nosotros una conciencia colectiva que promueva la solidaridad, la ética y el compromiso con el otro. La verdadera revolución científica debe ir acompañada de una revolución humana. La responsabilidad recae en todos: en los científicos, en los profesionales de la salud, en los líderes y en cada ciudadano.

Debemos reconocer que ser mejores personas, actuar con empatía y propósito, es la base para construir un bienestar real y duradero. Solo entonces, la técnica y la ética se fusionarán para transformar no solo cuerpos, sino vidas completas. En definitiva, el progreso técnico es indispensable, pero la evolución humana es imprescindible.

Hacer el bien no es solo un acto moral, sino una estrategia científica para alcanzar una vida plena y saludable. Esa es la ciencia con alma que México reclama para construir un futuro mejor, donde técnica y humanidad caminen juntas.

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Oaxaca.

División de Investigación y Desarrollo Científico, Benemérita Universidad de Oaxaca

Vice-Presidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

PAL