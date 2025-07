Libre para jugar, libre para ser

¡El piso es lava! ¿Recuerda usted, estimado lector o lectora cuándo fue la última vez que jugó a esto? O ¿cuándo lo hizo con sus hijas e hijos?, si los tiene.

El juego es una de las actividades más importantes para niñas y niños, en especial en edades tempranas y cuando es compartido con sus figuras de cuidado, madres, padres, abuelos. Es la vía más importante para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y hay evidencia de que la interacción lúdica entre papá e hijos e hijas permite a estos últimos desarrollar autoestima, agencia e independencia (Cambridge -Lego Foundation, 2020).

El juego provee a los menores de un espacio seguro para cometer errores y probar límites; el juego también tiene un importante rol en la construcción de la moral entre los humanos al fomentar el desarrollo social y el aprendizaje de valores esenciales como la empatía, colaboración, honestidad, justicia y responsabilidad, y enfrentar dilemas morales, reflexionar y tomar decisiones (Yangzom et al., 2025).

Sin embargo, según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) los padres mexicanos dedican, en promedio, 11 horas y media semanales al cuidado de sus hijos, incluyendo el juego, lectura, consuelo, mientras que las madres dedican alrededor de 24.1 horas semanales. Es decir, que cuando sus hijos cumplan la mayoría de edad, habrán podido destinar a estas actividades apenas un año y pocos meses en el caso de los padres, y casi dos años y seis meses en el caso de las madres. Suena imposible, injusto y triste ¿verdad?

Y lo es. Tanto para usted, estimado lector o lectora, como para sus hijas e hijos. Porque ambos merecen la posibilidad de dedicar tiempo a pasar juntos, jugar, divertirse, leer, inventar y aprender cosas. De permitirse ser libres en el contexto del juego, en un espacio seguro y cálido. De simplemente ser quienes son.

Sin embargo, por la manera en la que está construido y funciona nuestro sistema, se restringe esta posibilidad al tener que dedicar una gran cantidad de tiempo a tareas propias del ámbito laboral, transporte, preparación de alimentos, entre otras.

En ese sentido, las vacaciones de verano ofrecen un pequeño marco para dedicar tiempo a actividades lúdicas, de lectura y distracción que permitan a padres y madres tener momentos de juego libre, no estructurado con sus hijas e hijos, de interacciones que fomenten la creatividad, la invención de historias, el ejercicio al aire libre, e inclusive que permitan a niñas y niños aburrirse un poco.

Aprovechemos estos meses para fortalecer el vínculo familiar, compartir las risas, y crear buenos recuerdos. Busquemos la forma de construir un sistema donde el apoyo mutuo y el entendimiento nos guíen a crear un camino de bienestar, juego y amor compartido. Podemos comenzar imaginando que el piso es lava.

POR MARTHA PEREIRA MONCAYO

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO JALISCO

Cambridge -Lego Foundation. (2020). Playtime with Dad may improve children’s self control. https://www.cam.ac.uk/research/news/playtime-with-dad-may-improve-childrens-self-control

Yangsom, et. al. (2025). The Role of Play-based Learning in Moral Development: Insights from ECCD Program in Bhutan. Journal of Education, Society and Behavioral Science, 38(3), 53-63. https://journaljesbs.com/index.php/JESBS/article/view/1388

PAL