Extorsión: no es cuestión de leyes sino de denuncia

Tras un incremento del 52.3% entre 2018 y 2024 en términos de Carpetas de Investigación y 57.5% en número de víctimas de extorsión telefónica y presencial, finalmente el gobierno federal decidió poner en marcha una Estrategia Nacional para atender este delito grave y de alto impacto.

Según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2024 y el mismo periodo de 2025 la extorsión aumentó en 5.7% en Carpetas de Investigación y 5.1% en cantidad de víctimas. El dato más actualizado del gobierno de la República es un incremento del 27.7% durante el primer semestre de 2025, pero comparado con el mismo lapso de 2019.

Si bien el diagnóstico sobre el cual fue diseñada la Estrategia Nacional contra la Extorsión no refiere todos los datos antes mencionados, por lo menos menciona que en lo que va de esta administración (octubre de 2024 a mayo de 2025) son 8 las entidades que concentran el 66% de las extorsiones, siendo el Estado de México el que registra la mayor cantidad con 2 mil 049 de un total de 7 mil 153, seguida por Guanajuato con 879 –en lugar de 779 como refieren los datos del SNSP- y Nuevo León con 645.

Sin embargo, el verdadero problema radica en que éstas cifras solo corresponden a las extorsiones denunciadas ante las Fiscalías Generales de los estados, las cuales según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI de 2024 y el propio SNSP, equivalen a únicamente el 0.2% de los casos que se cometen a nivel nacional y que para el 2023 ascendieron a 4.9 millones de extorsiones.

Es decir, que la Estrategia solo toma en cuenta la punta del iceberg cuyo verdadero problema subyace en algo que coloquialmente se conoce como cifra negra y que está constituida por los casos que se cometen pero no se denuncian ante la autoridad competente por diversas razones, que van desde falta de confianza hasta pérdida de tiempo, pasando por el temor de que los delincuentes se enteren de sus denuncias.

La cifra negra en materia de extorsión de los últimos cinco años de los que INEGI da cuenta (2018 y 2023) asciende a 99.8%, lo cual indica que únicamente se denuncian 2 de cada 1,000 que se cometen, prácticamente nada. Entre las que no se denuncian se encuentran las cometidas desde los Centros de Reinserción Social a cargo de los gobiernos de los estados y de algunos municipios.

Pero si además, de esas 2 extorsiones que se denuncian solo se resuelven con detenido el 20%, los casos que se quedan impunes equivalen al 99.96% y si de la cantidad de detenidos solo son sentenciados el 20%, la cifra de casos que pasan a formar parte de la impunidad es del 99.97%, prácticamente todas.

Al respecto y con base en experiencias pasadas, para incrementar la denuncia se necesitan resultados, así como un trato humano a las víctimas y sus familias, además de una estrecha cercanía con el sector empresarial y la sociedad civil organizada, esa que fue prácticamente abandonada en el sexenio pasado, y no solo discursos y una narrativa triunfalista que no reconoce errores.

Un dato adicional aportado por el INEGI en su más reciente entrega indica que el porcentaje de extorsiones presenciales, también conocido como “cobro de piso” – considerado como la fase superior de la extorsión-, subió un 71.4% en cifras estimadas entre 2018 y 2023, al pasar de 8.4% en a 14.4% del total de casos cometidos. Además las extorsiones pagadas se incrementaron en 85% al pasar de 7% en 2018 a 13% del total en 2023.

Cabe subrayar que hasta el día de hoy el delito de extorsión es competencia del fuero común y solo se persigue por querella, sin embargo de ser aprobada la iniciativa de Ley presentada ayer en Palacio Nacional pasará a ser un delito concurrente y se perseguirá de oficio, de manera idéntica al homicidio, lo cual quiere decir que el Ministerio Público podrá iniciar una Carpeta de Investigación cuando tenga conocimiento de una noticia criminal por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación y seguramente también redes sociales, independientemente de que se denuncie o no.

Además dicha iniciativa propone que el gobierno federal asuma la coordinación de los esfuerzos en el marco de la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y que “el Estado asuma totalmente la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos”. Al respecto cabe recordar que en 2023 la GN no puso a disposición del MP a ninguna persona detenido por extorsión.

No debe de pasar por alto que la Estrategia Nacional contra la Extorsión es una réplica de la de Combate al Secuestro, puesta en marcha en agosto de 2008 desde Palacio Nacional y cuyos resultados se consolidaron hasta finales del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y toda la administración del ex presidente López Obrador y cuya columna vertebral fueron las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS). Ahora la Estrategia contempla en su Eje Operativo número 2 “Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales”, así como áreas especializadas en Manejo de crisis, Protocolo de atención a víctimas y el teléfono de denuncia anónima 089 que había quedado obsoleto, a tal grado que no había quien lo contestara de manera formal.

Tan similar es la Estrategia anunciada el domingo 6 de julio que un considerable número de directivos y operadores clave que se harán cargo de la nueva Estrategia tienen experiencia en aquel esfuerzo que inició en 2008 en el seno de la Policía Federal lo cual es un signo de esperanza de que gradualmente podrían darse los primeros resultados, los cuales sin embargo tardarán en llegar porque no es como “apagar y prender la luz”.

En síntesis, la clave de todo esto es que la ciudadanía se atreva a denunciar y a revertir la cifra negra, de lo contrario por más leyes que se aprueben, teléfonos celulares que se aseguren en los CERESOS e inhibidores de señal que se habiliten en los penales, el esfuerzo habrá sido en vano y solo será parte de la narrativa, esa que cada vez está más llena de verbos en gerundio.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

EEZ