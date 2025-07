El nuevo rostro del poder

La política ya cambió. No solo en su forma de comunicarse, sino en su estructura más profunda. Hoy, el poder se construye y se ejerce desde otros códigos: narrativos, emocionales, simbólicos y digitales. Quien quiera influir en el curso de los acontecimientos debe entender que no estamos ante una evolución de lo anterior, sino frente a una mutación radical del ecosistema político.

Asegurar que el mundo está cambiando a toda velocidad ya no dice mucho. Es casi un gesto automático, una frase de fondo en cada conversación. Pero hay cambios que no solo avanzan, sino que redefinen el terreno mismo sobre el que se juega el futuro.

Y uno de ellos, el más central para nosotros, es el que afecta a la política: ¿estamos ante nuevas formas de ejercer lo mismo de siempre, o frente a una transformación profunda de lo que el poder es, hace y representa? ¿Sigue siendo la estatua de piedra que nos narraron los mitos, o es algo distinto, más propio de los tiempos que vivimos?

Nuestra convicción es la segunda.

Así que, si queremos hacer análisis político y crear estrategias que sean vigentes, que logren influir en el curso de los acontecimientos y en la arquitectura del poder, tenemos que interiorizar que la política actual no sólo se transmite por nuevas plataformas y medios. Se construye desde otro lugar. Quien quiera hacer política —o comprenderla— sin entender esta mutación, está hablando en latín en un mundo que ya opera en código binario.

Hay quienes insisten en que la política sigue siendo lo mismo que siempre fue. Interacción entre humanos con ideologías, intereses egoístas y emociones tribales. Que sólo cambió el envoltorio. Pero esa idea ya no se sostiene. Una mirada honesta nos confronta con otra verdad, al transformarse los medios de producción y distribución del poder, cambió también el fondo de lo político.

El nuevo territorio no se rige por discursos, sino por historias que detonan acciones. Las ideas no se argumentan, se sienten; el liderazgo no se impone, se intuye. Es un espacio donde mandan las emociones inmediatas, los guiños culturales, los relatos personales. Para moverse en él, no basta con tener un buen mensaje. Hay que saber hablar el idioma del nuevo territorio.

La política se volvió una forma de narrativa. Y no cualquier narrativa, sino una que, bien lograda, impacta, emociona y se multiplica como gif en grupo de WhatsApp. El ejemplo más claro es Donald Trump: el outsider que actúa como símbolo dominante del nuevo orden. Cada gesto suyo es parte de un espectáculo que altera mercados, enciende pasiones y redefine alianzas. Su poder no proviene del cargo, sino del performance. Lo sabe. Un meme, un “truth” en su red social, puede tener más efecto que una cumbre internacional de la OTAN.

Del lado mexicano, Claudia Sheinbaum representa una mutación igual de profunda, pero en clave opuesta: un liderazgo sin adjetivos, una narrativa sin drama, una estética de la sobriedad en medio del ruido. Pero no hay que confundirse, esa sobriedad es también una estrategia emocional. No es solo estilo, es arquitectura de poder. Su uso quirúrgico del lenguaje, sus pausas, sus clases públicas mañaneras, su comunicación digital constante; todo construye un nuevo tipo de autoridad. No carismática, pero sí eficiente.

La pregunta entonces no es si estos personajes ejercen el poder con nuevas herramientas, sino si nos encontramos ante una redefinición del poder mismo. Y la respuesta es, sí. Hoy, la política ya no se debate, se edita, se comparte, se vuelve contenido. La mayoría no delibera, reacciona. El poder no está más distribuido, sino más encubierto. Más líquido. Más invisible. Y, por eso mismo, es potencialmente más eficaz. Es un nuevo ecosistema donde la política se volvió una mezcla de relato, afecto y algoritmo; donde las jerarquías tradicionales se alteran y nuevos actores emergen.

Por ejemplo, Diego Luna, con sus monólogos en Jimmy Kimmel Live!, logró lo que difícilmente habría conseguido un político. Poner en la conversación pública una postura migrante con empatía. Logró la visibilidad de la causa no porque milite, sino porque encarna, porque conectó con ese sentimiento social. Su presencia carismática desplaza el lugar tradicional del discurso, narra desde otro sitio, conecta con otras audiencias, y ejerce poder sin nombrarlo. Su intervención, retomada incluso por una sorprendida Laura Ingraham en Fox News, fue un acto de poder simbólico que desbordó las fronteras de la política convencional.

Así, hoy el poder no necesita gritar ni golpear la mesa. Basta con presentarse auténticamente y generar acción. En la economía de la atención, quien domina el flujo no necesita controlar el contenido, sino gobernar las percepciones. El poder de hoy se mueve con otra lógica, otra temperatura, otra forma.

En este nuevo ecosistema, para los profesionales de la política es urgente hacer un reset profundo. Las viejas categorías ya no alcanzan para entender, y mucho menos intervenir, en el nuevo orden. No basta con comunicar. Hay que diseñar realidades. No basta con tener mensaje. Hay que dominar un nuevo lenguaje. Y no basta con ocupar un cargo. Hay que habitar el tiempo presente reaprendiendo el arte de ejercer el poder.

En suma, no basta con conocer el nuevo rostro del poder. Hay que especializarse en leer sus silencios, sintonizar con su ritmo y anticipar sus mutaciones. Porque mientras algunos insisten en que todo sigue igual, el poder ya cambió. La estatua de piedra se deshizo y ahora flota como polvo fino entre quienes todavía, cegados y boquiabiertos, no saben si están ante el final de una época… o ante el principio de otra radicalmente distinta.

POR SERGIO TORRES ÁVILA

PAL