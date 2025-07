El America Party es solo un tuit

“Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, nuestro país se ahorraría una fortuna”: Trump

El día de la independencia de Estados Unidos, Trump anunció de manera grandilocuente -como le gusta- su “big and beautiful” plan fiscal que, entre tantas controversias que ha suscitado, también fue el mayor motivo de la ruptura con el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Es evidente que al dueño de Tesla no le molesta el impuesto a las remesas, tampoco el recorte al medicare y mucho menos el gasto sin precedentes para la “seguridad” en la frontera con nuestro país, la ampliación del muro ni los miles de elementos adicionales de ICE y la patrulla fronteriza, lo que le importa son sus ganancias.

En este sentido y en medio de dimes y diretes y acusaciones muy fuertes hacia Trump, Musk ha emprendido una cruzada en contra del plan fiscal de Trump, de los republicanos y del bipartidismo estadounidense, por lo que ha anunciado la creación del “America Party” (Partido América). Anunciado por su red social X con un mensaje duro: “Cuando se trata de arruinar a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia. Hoy, el America Party se formó para devolverles su libertad”. Sin embargo, como es sabido, esta -amenaza- es muy difícil de cumplir en el espectro electoral de Estados Unidos.

Esto se debe a que, si bien nuestro vecino del norte presume de ser la democracia más antigua del mundo, su sistema político está lejos de ofrecer una pluralidad real de opciones. Su modelo está construido sobre una estructura que privilegia a dos partidos y margina a cualquier alternativa. Este bipartidismo del Partido Demócrata y el Republicano se reparten el poder desde hace más de 150 años, ambos han mutado con el tiempo, pero siguen siendo las únicas vías reales para acceder a posiciones relevantes de poder. Aunque existen terceros partidos -como el Libertario, el Verde o movimientos independientes como “No Labels”-, nunca han logrado tener un peso real a nivel nacional.

De ese tamaño es el reto de Musk que, aunque le destine un presupuesto gigante, el sistema, por diseño, no lo dejaría pasar. El primer obstáculo es el sistema electoral mayoritario, también conocido como “el ganador se lleva todo”. Además, la ley impone trabas administrativas y económicas a los terceros partidos, necesitan recolectar millones de firmas para aparecer en las boletas estatales, tienen un acceso limitado a debates presidenciales y no califican para el financiamiento público si no alcanzan ciertos umbrales en elecciones anteriores. El segundo obstáculo es el Colegio Electoral -la reliquia del siglo XVIII que distorsiona la voluntad popular-. En Estados Unidos, el presidente no se elige directamente por el pueblo, sino por 538 electores distribuidos entre los estados, según su representación en el Congreso.

Así, ante este panorama, los dichos y encuestas de Musk parece que se quedarán solo en “tuitazos”. Lo que sí se ve muy factible es que para las elecciones intermedias va a volcar todo su apoyo para las y los representantes demócratas, sobre todo en los estados donde votaron y se pronunciaron a favor del plan fiscal de Trump. Mientras tanto, el inquilino de la Casa Blanca seguirá amagando al magnate con quitarle todas las prerrogativas y exenciones. Aún falta ver en qué termina esta separación “entre amigos”.

POR ADRIANA SARUR

