Deseos por superar las adversidades

Esta semana atendimos diferentes casos en los recorridos que realicé al lado de autoridades municipales y de los Sembradores de Paz. Platicaré los hechos más relevantes que movieron mi conciencia y la de mis acompañantes.

En el municipio de Amecameca nos encontramos con varios casos de adolescentes que ya son mamás, que no han concluido su primaria o secundaria, ya tienen al niño o niña y están en una condición en donde varias ya están solas a cargo de la manutención de sus hijas e hijos.

El caso más emblemático fue una pareja de chicos que viven en unión libre con la anuencia de sus tutores. Cuando me lo comentaron pregunté a qué se dedicaba el adolescente y me explicaron que era trabajador de una fábrica que hace lámina de asbesto, sus ingresos no rebasan los mil 500 pesos semanales, le pregunté si seguía estudiando, me dijo que no, que ya había abandonado la secundaria para mantener a la chica que ya es su pareja. Ambos viven en casa de sus familiares.

Cuando platiqué con la chica me comentó que ella seguía estudiando, que iba a acabar la secundaria. En ese momento le pedí que fuera de inmediato a que le pusieran un método anticonceptivo para evitar que saliera embarazada; se quedaron mirando y me dijeron que ya estaba embarazada y que ambos querían ser papás.

Ella no trabaja, se mantienen de lo que gana el futuro papá, los dos tienen cara de niños. Cuando le pregunté al chico si lo podía inscribir al INEA para que acabara la secundaria en línea, aceptó de muy buena manera; ella comentó que le interesaba la prepa en línea. Por supuesto ahí se iniciaron todos los servicios que llevamos en las Jornadas de Paz.

Darlos de alta al IMSS Bienestar para que reciban la atención para su embarazo, así como a otras instituciones para que los den de alta y puedan continuar sus estudios. Se buscaron opciones en el DIF municipal para que la chica aprenda un oficio (corte de pelo, gastronomía, básicos de informática); al final, que ella pueda aportar económicamente a casa para tener mejor futuro para el bebé. Infinidad de ocasiones hemos dicho que siempre habrá una luz al final del túnel.

Un ángel salvador

El otro caso de atención emergente es en Huimanguillo, Tabasco. Ahí se le dio a una chica de 22 años que acercó a nosotros una vecina.

Se trata de una chica con discapacidad, a la que recientemente se le murió su padre. Desde hace unos años es atendida por una vecina que se hace cargo de ella.

La chica ha sido bloqueada por sus hermanos, quienes le negaron toda información para tramitar su tarjeta bienestar, ya que los familiares hacían mal uso de ella.

Un servidor de la nación le dio acompañamiento y después de varios trámites se le preguntó cómo se sentía, lloró y nos comentó que ya no tenía a nadie que su papá la cuidaba y que sus hermanos no la querían. Ahí la abrazamos y le dijimos que tenía un ángel que la estaba llevando para que se le atendiera y le diéramos todos los servicios.

Se dispuso todo para que la presidenta municipal, Mari Luz Velázquez Jiménez, le entregara varios paquetes de pañales y se comprometió a entregarle una silla de ruedas que también le hace falta.

Estos casos relevantes de extrema urgencia son atendidos de manera inmediata. No podemos mediar burocracias cuando se trata de personas con alta vulnerabilidad que saben que las brigadas de paz se hacen presentes en sus municipios y que nuestro trabajo es atender las causas que generan el delito, atendiendo las desigualdades económicas, o casos como los de ellas y ellos, adolescentes o jóvenes con alguna discapacidad.

El trabajo que realizamos es agotador; sin embargo, no podemos tener mayor satisfacción que atender a quienes más nos necesitan. Eso sí, en equipo y con mucha coordinación de los tres niveles de gobierno.

POR ESTHELA DAMIÁN PERALTA

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LA SSPC

@ESTHELA_DAMIAN

PAL