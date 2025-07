Del oro al caos

En agosto de 1971, Richard Nixon desconectó el dólar del oro. Lo llamó una suspensión “temporal”, pero fue el punto de no retorno: el dólar dejó de ser convertible, y el mundo entró en una nueva era donde el dinero flotaba… pero el poder seguía en tierra firme, anclado en Washington.

Durante más de medio siglo, el dólar no solo fue moneda de cambio, sino símbolo de orden. Respaldado por tratados, deuda, portaaviones y sanciones, fue el corazón del sistema financiero global. Hasta ahora.

Porque hoy no estamos en otro capítulo más: estamos en el prólogo de algo radicalmente nuevo.

Donald Trump lo sabe. Y como todo político que huele el ocaso de un imperio, está dispuesto a prenderle fuego a las estructuras antes de permitir que otro las herede. Esta semana, amenazó con un nuevo alud de aranceles: 10 % a cualquier país que simpatice con las “políticas antiamericanas” de los BRICS —ese bloque que ya no es un club alternativo, sino un contrapeso real.

Pero eso no fue todo: también adelantó que impondrá aranceles de hasta 200 % a productos farmacéuticos y a semiconductores importados. Lo dijo en plena reunión de gabinete, sin rodeos: “Les vamos a dar un año para organizarse… y después, se aplican los aranceles”.

Es decir: el presidente de Estados Unidos está reconfigurando la economía global a punta de amenazas. Desde Brasil, el presidente Lula le respondió con precisión quirúrgica: “El mundo ya no quiere un emperador que amenaza por internet”. La frase ya es historia.

Pero Trump no quiere gobernar el mundo. Quiere castigarlo. Su lógica es simple: si el dólar ya no impone por sí solo, entonces impondrán las tarifas. La economía como extorsión. El comercio como garrote. Y la multipolaridad como enemigo. Porque lo que antes fue un orden basado en reglas, hoy es un tablero en guerra, donde quien se alinea con otro centro de poder —como los BRICS— será penalizado.

La cumbre más reciente del bloque en Río de Janeiro dejó claro el mensaje: hay otros polos, otras monedas, otros relatos. Denunciaron las guerras lideradas por Occidente, las violaciones al derecho internacional y el uso de tarifas como chantaje geopolítico. Y aunque no nombraron a Trump, él se dio por aludido… y respondió como sabe: con amenazas.

No es solo una disputa comercial. Es el inicio de una fractura sistémica. Porque lo que viene ya no es una crisis cíclica, sino un cambio de era.

El dólar, que una vez fue símbolo de estabilidad, hoy se tambalea como instrumento de castigo. Y Trump, que en su primer mandato coqueteó con el proteccionismo, ahora lo institucionaliza como doctrina imperial. Lo dijo sin pudor: “Tariff is my favorite word in the dictionary.”

Tal vez porque ya entendió que la hegemonía estadounidense no se sostiene con discursos, ni siquiera con portaaviones. Hoy, solo se sostiene con castigos. Pero ese es el verdadero síntoma de un imperio en declive.

La historia empezó cuando se rompió el vínculo con el oro. Tal vez termine cuando el mundo rompa su vínculo con el dólar.

?

“El último en salir, apague la luz.”

POR STEPHANIE HENARO CANALES

COLABORADORA

@StephanieHenaro

MAAZ