Menos miedo, más visión

La “big beautiful bill” que acaba de aprobar el Congreso estadounidense es un nuevo aviso, otro más, de dificultades para México. El presupuesto para control fronterizo y migratorio ascenderá a la descomunal cifra de 170 mil millones de dólares.

Aunque la Casa Blanca trate de mitigar el impacto económico de las deportaciones masivas, lo cierto es que el tema de los inmigrantes ocupa un lugar prioritario en el mandato electoral del trumpismo. A pesar de los costos potenciales, Trump no se va a echar para atrás: políticamente, está obligado a dar algún tipo de resultado no sólo tangible sino, dada su concepción de la política como reality show, “espectacular”. No se sentirá ni se verá de inmediato (gastar semejante cantidad tomará tiempo), pero más vale que México se prepare: ahí viene el golpe.

Aunado a otros cambios en el escenario de la relación bilateral –la cancelación de visas, los señalamientos del Departamento del Tesoro contra instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero, las imputaciones de Ovidio Guzmán u otros capos como parte de sus acuerdos con la justicia estadounidense o las crecientes tensiones en torno a la revisión del TMEC–, la pregunta es qué puede hacer el gobierno mexicano al respecto.

Escribía Leopoldo Gómez la semana pasada en El Financiero que el dilema de Sheinbaum es imposible: “las opciones reales para la presidenta se reducen a dos caminos igualmente problemáticos. Confrontar, con el riesgo de abrir un frente del que México no saldría bien librado, o simplemente seguir resistiendo, con el riesgo de debilitarse”. En efecto, la situación es muy compleja. Creo, sin embargo, que la pregunta no es cómo “ganar” ante semejante adversidad sino, como dicen los economistas, cómo “darle forma a la demanda”.

Ni México ni Estados Unidos pueden solos, tanto la migración como el narcotráfico son dos temas bilaterales en una relación de interdependencia asimétrica. Y sin la absorción de mano de obra en el mercado estadounidense no habría tanta migración; sin la demanda de drogas de sus consumidores y el contrabando de armas desde territorio estadounidense el narcotráfico no hubiera crecido ni se hubiera empoderado tanto. Trump quiere que Sheinbaum “colabore”, pero sin su colaboración recíproca no hay solución posible. La expectativa de cambio no puede estar solamente al sur de la frontera: si en el norte no cambian también, al final no va a cambiar nada.

¿Es probable que la Casa Blanca no sea receptiva a un planteamiento así? Por supuesto. Pero si de todos modos la presidenta no puede “ganar”, al menos que intente algo distinto, que imagine otra posibilidad, sin confrontarse pero tampoco achicándose. Hay derrotas honorables, útiles, que siembran posibilidades para el futuro. Aguantar vara no es una política exterior. Si México va a tener que hacer sacrificios, que no sean sólo para tratar de darle gusto o aplacar a Trump. Que nos sirvan para algo, pues, que valgan la pena para nosotros. Menos miedo, más visión.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG

PAL