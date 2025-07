Mantiene Ovidio a la 4T “contra las cuerdas”…

Nunca antes en los últimos años, décadas a decir de no pocos como en la actualidad, el entorno de tensión y temor prevaleciente al más alto nivel del gobierno federal en los pasillos de Palacio ante la inminente declaración formal ante autoridades judiciales norteamericanas de uno de los capos más influyentes del crimen organizado, había sido tan evidente…

Nada más esclarecedor de ello, valga decir, que la irrisoria afirmación de Claudia Sheinbaum, quien apenas el pasado viernes, tras censurar que la Casa Blanca negocie con miembros de una organización criminal que ella misma designó como terrorista, advirtió que si (el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán) Ovidio Guzmán López inculpa a alguien en México en sus anunciadas declaraciones ante instancias oficiales el próximo miércoles, el gobierno de Estados Unidos deberá “probar” sus afirmaciones para proceder en su contra.

¿En verdad será Estados Unidos, el gobierno del siempre polémico Donald Trump, el único responsable de probar las previsibles imputaciones del ahora detenido jefe del Cártel de Sinaloa contra autoridades o ciudadanos mexicanos supuesta o realmente vinculadas con el narcotráfico, para que la cada vez más cuestionada administración de la 4T proceda a investigar las mismas y, en su caso, a iniciar los procesos que correspondan conforme a la legislación vigente?

Parecería ésta pues una posición más orientada a prever escenarios indeseables que a aportar al esclarecimiento y eventual sanción de los involucrados, miembros o no del gobierno en turno, en actos denunciados por El Ratón que, merced a su pública aceptación de que se declarará culpable de narcotráfico el próximo día 9 ante una Corte de Chicago, Illinois, consiguió no sólo que la fiscalía de Nueva York retirara cargos en su contra sino, a la distancia, poner “contra las cueras” a la administración morenista con no pocos de cuyos integrantes actuales y del régimen anterior mantiene o tuvo en su momento vínculos estrechos.

No descarte usted que, en las próximas horas, el Poder Judicial norteamericano podría estar difundiendo noticias que explicarán el entorno de tensión y temor que se perciben hoy al interior de Palacio; o en La Chingada…

POR ENRIQUE ARANDA

COLABORADOR

EEZ