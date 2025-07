La pérdida de la libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad

La iniciativa de reforma en telecomunicaciones impulsada por el gobierno federal ha sido presentada con los ya conocidos argumentos de seguridad nacional, combate a la delincuencia y eficiencia estatal, mucha retórica, poca sustancia. Sin embargo, detrás del lenguaje populista del discurso oficial, se oculta un verdadero atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos: la legalización de un espionaje institucional sin controles, sin límites y, lo que es peor, disfrazando la supuesta necesidad de autorización judicial en el discurso.

Uno de los puntos más alarmantes de esta reforma y que debería encender todas las alertas en una sociedad que aún se pretende democrática, es la autorización expresa al gobierno federal para acceder a las bases de datos de cualquier entidad pública o privada sin orden judicial imparcial. Es decir, su médico, su gimnasio, su banco, su proveedor de telefonía, su supermercado de confianza, la farmacia donde compra regularmente sus medicamentos, e incluso la tienda donde tiene una tarjeta de lealtad, estarán obligados a entregar todos los datos que posean sobre usted si una autoridad administrativa así lo solicita.

Bajo el siempre útil argumento de la “seguridad”, esta reforma convierte a cada ciudadano en un objeto permanente de vigilancia. Se diluye el principio de presunción de inocencia y se normaliza la idea de que cualquier persona puede ser investigada, monitoreada y perfilada sin el más mínimo filtro judicial donde se le acredite la necesidad de dicha medida. El Estado ya no necesita demostrar que hay una causa probable, ni acudir a un juez como lo hacía antes, para sustentar la legalidad de su solicitud: le basta con tener interés en sus datos. Es un poder desproporcionado que abre la puerta a arbitrariedades, abusos y persecuciones disfrazadas de “prevención”.

Lo que más preocupa de esta reforma no es solo su contenido, sino su lógica. Parte de la premisa de que el ciudadano no tiene derecho a su intimidad frente al Estado. Esta visión regresiva rompe con la doctrina constitucional que, al menos en teoría, ha venido construyéndose desde el siglo XIX: la de un Estado limitado por los derechos fundamentales. El artículo 16 de la Constitución, aún vigente, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta iniciativa desmantela ese principio al sustituir la competencia judicial por la discrecionalidad administrativa.

Es una regresión brutal al modelo autoritario de Estado vigilante, que coloca al ciudadano como súbdito bajo sospecha permanente, y al gobierno como el gran censor y recolector de datos que decide, unilateralmente, qué información requiere, de quién y cuándo. Bajo esta lógica, cualquier relación contractual privada pierde su carácter confidencial: la historia clínica de un paciente, las rutinas de ejercicio en un gimnasio, los hábitos de consumo, los movimientos bancarios, los registros telefónicos, los datos biométricos y hasta las geolocalizaciones históricas quedan al alcance de un poder sin contrapesos.

La privacidad no es un lujo ni una concesión graciosa del Estado. Es un pilar de la libertad individual y un límite natural al poder público. Permite a los ciudadanos construir sus identidades, ejercer sus derechos y vivir sin miedo a la constante intervención del gobierno. Socavarla implica dinamitar los cimientos de una sociedad libre.

Esta reforma, lejos de modernizar el aparato estatal, lo convierte en un Leviatán digital. En lugar de fortalecer mecanismos de control judicial, transparencia y rendición de cuentas, opta por el atajo autoritario: darle al gobierno acceso irrestricto a los datos privados de millones de personas, sin rendir cuentas ante nadie. Es una receta para el abuso, la corrupción y la persecución selectiva.

Los promotores de la reforma mienten al señalar que esta es una medida necesaria para combatir al crimen organizado. Pero la verdadera historia es que los excesos en nombre de la seguridad solo afectan a los ciudadanos comunes, a menos que creamos ingenuamente que los jefes del crimen organizado tienen sus celulares, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, datos de farmacias con sus datos verdaderos. Es la corrupción el problema, y mayor vigilancia masiva no reducirá la violencia, ni hará más eficiente al Estado. Por el contrario, permitirá la criminalización de la disidencia, la censura encubierta y el debilitamiento de las libertades públicas; ese y no otro es el verdadero objetivo de esta dictadura en pleno desarrollo.

Si la lucha contra el crimen requiere herramientas, no se gana por la corrupción y el matrimonio entre el Estado y el Crimen Organizado, no por la existencia de los derechos humanos. Y tampoco porque los jueces, y más tratándose del estado de excepción (delincuencia organizada), nieguen las autorizaciones para realizar actos de investigación que requieren control judicial; lo que hoy ya es parte de un pasado legalista, donde no hace mucho debían ser legales, proporcionales y supervisadas por jueces independientes. No renunciamos a la libertad, nos fue arrebatada, con la mentirosa promesa nunca cumplida, de una falsa seguridad; de ese tamaño fue la irresponsabilidad de los mexicanos en 2018, ratificada en 2024. Sin duda, México tiene el gobierno que se merece.

Esta reforma en telecomunicaciones es un paso hacia el autoritarismo digital. Con ella, el Estado mexicano se erige como vigilante absoluto de sus ciudadanos, despojándolos de su derecho a la intimidad y sometiéndolos al escrutinio constante de burócratas sin rostro y corruptos. No es una política pública, es una advertencia: en el México de hoy, ya no habrá espacios privados. Todo será público, a excepción, claro, de los abusos del poder. Hoy ya todos somos sospechosos. Cuando el Estado te quita el derecho a la privacidad y al control judicial de protección, te quita también la libertad. Los que se desgarraban las vestiduras cuando en el gobierno anterior se trató de realizar, con Peña Nieto para ser más exacto, hoy dirigen al partido en el poder y apoyan con el alma esta demagógica y peligrosa reforma. La falsa promesa de seguridad es simplemente un menoscabo a nuestra libertad. Parece mentira que el grueso de la población, naturalmente concentrada en sobrevivir -porque en este país no se vive, se sobrevive-, no dedique un solo minuto de su tiempo a reflexionar sobre cómo el gobierno nos va despojando poco a poco de todo tipo de libertades y derechos.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

