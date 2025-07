Una película que no teme exponer las grietas y contradicciones de los sistemas que deberían protegernos. Este largometraje, cuya narrativa se centra en las consecuencias de la injusticia, nos obliga a reflexionar sobre el papel de las instituciones jurídicas, políticas y sociales en la vida de las personas.

Se trata de una descripción frontal de la deconstrucción del sistema donde las estructuras creadas para promover una vida equilibrada que garantice, justicia y equidad no solo fallan, sino que a menudo exacerban el sufrimiento de las personas que buscan su amparo; es decir, pone en evidencia la ineficiencia en las soluciones, revictimizando o inhibiendo las denuncias, convirtiendo a las instituciones garantes en un enemigo adicional.

Dentro de estas circunstancias abrumadoras, en muchas oficinas se lanzan spots donde supuestamente se promueve el respecto a la igualdad de género o los pasos a seguir en caso de hostigamiento laboral, sexual o mobbing en el trabajo, lo cual solamente es un maquillaje de todo lo que no se realiza a través de obstáculos burocráticos que pretenden que si surge un problema bajo esas circunstancias se pierda dentro del ciclo burocrático, y de protección al que detenta el poder, promoviendo una serie de complicidades que aceptan como válida la ineficacia institucional como una constante. ¿Cuántas veces se ignoran las historias de gente que, a pesar de la denuncia, no tiene eco entre sus compañeros ante la comodidad de no involucrarse o ser los siguientes?

Lo anteriormente relatado plantea la urgencia de reconocer el cambio ante acciones sumamente cínicas que pretenden seguir con el abuso y la merma ética, ante el silencio de acciones indignantes cobijadas por quienes en muchas ocasiones detentan el poder sin mérito alguno.

A propósito de lo anterior, en la Secretaría de Economía federal, en específico en la Unidad Jurídica, se realizan despidos cada dos meses, mismos que ocultan muchos abusos, a los que valdría la pena ponerles atención, ya que no corresponden ni a la ética, ni a la conducta profesional del secretario, Marcelo Ebrard.

Muchos de estos despidos se gestan incluso durante periodos en los que las personas afectadas se encuentran bajo licencia médica, un documento que, además, nunca llega al edificio de Picacho, dado que se niegan a su recepción. Otras veces, estas situaciones se desarrollan en encerronas de horas en los cubículos, donde de tres a cuatro personas -encabezadas por el coordinador jurídico y los directores generales-, acorralan a trabajadores, pero principalmente a trabajadoras, valiéndose de amenazas de todo tipo, y señalando que es “por instrucciones superiores”. Por supuesto, a estas reuniones se prohíbe la entrada de cualquier acompañante, dejando a las víctimas en total desamparo mientras se les agota emocionalmente hasta que firman renuncias que no son voluntarias.

Cada quincena, el fenómeno se repite. Si las personas empleadas no cumplen con condiciones degradantes que nada tienen que ver con su desempeño laboral, son sometidas a un entorno donde, paradójicamente, el trabajo parece ser lo menos importante. La pregunta es: ¿por qué exactamente en quincena?

En este contexto, no existe un comité de género, y el de ética defrauda porque sus integrantes platican la denuncia con quienes cometen el abuso antes de dar respuesta a la persona trabajadora. Además, las denuncias presentadas ante el órgano interno de control -que, dicho sea de paso, no debería formar parte de la misma institución-, enfrentan un sinfín de requisitos jurídicos que las convierten en un calvario. Este órgano, cuando decide pronunciarse, usualmente concluye con la misma respuesta genérica: “resérvese el derecho de los denunciantes para hacerlo valer en la vía y forma correspondiente”.

La realidad de este pequeño infierno laboral es que quienes se atreven a no acatar órdenes indebidas -impartidas siempre de manera verbal para evitar dejar rastro institucional en correos electrónicos u oficios-, enfrentan represalias. Estos castigos son orquestados por el coordinador jurídico en complicidad con los directores a través de prácticas como el "ghostlighting". Este fenómeno implica ordenar al resto del personal que ignoren a las personas señaladas o incluso boicoteen su trabajo, dejando claro el nivel de manipulación y toxicidad que impera.

La verdadera transformación sólo será posible cuando la humanidad de cada persona sea reconocida y las instituciones sean reconstruidas desde esa base esencial. No hay cambio sostenible que no parta de este principio fundamental.

Hoy esta columna espera dar voz a esas tantas personas que sufren lo indecible por sostener sus hogares.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

EEZ