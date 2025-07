El fin de semana se dieron dos acontecimientos lamentables en la colonia Condesa de la CDMX: un grupo de vándalos causó destrozos durante una protesta en contra de la gentrificación, y una mujer encaró e insultó reiteradamente a un policía de tránsito que cumplía su trabajo. Ambos episodios retratan los problemas endémicos de la capital del país: racismo, clasismo, discriminación y xenofobia.

Me centro en estos dos eventos, queridos lectores, no porque no haya otros muchos de gran importancia para la patria, sino porque éstos me parecen altamente representativos de la paulatina y lamentable transformación de la cultura urbana en México.

La gentrificación es un fenómeno multidimensional que existe desde que las primeras ciudades empezaron a recibir las primeras migraciones. Poco a poco los recién llegados se instalaban en barrios que los recibían con sospecha y malas caras, y gradualmente los transformaban, ya fueran los barrios a los recién llegados o, con mayor frecuencia, a la inversa.

Los cambios no siempre han sido para bien: en una suerte de desgentrificación (si se me permite el aberrante invento de palabra), los recién llegados podían también arrastrar al barrio hacia abajo, pauperizarlo, en buen español.

Las reacciones de los locales suelen ser negativas porque los recién llegados traen consigo hábitos y costumbres diferentes, pero también porque impactan las economías locales, afectando lo mismo plusvalía que precios de vivienda (en venta o renta) y el costo de vida en general. El hacer a una zona o colonia más “deseable” no siempre trae beneficios directos a los habitantes “de siempre”, por llamarles de alguna manera: no todos quieren que su manzana o su barrio se convierta en centro de convivencia social (así se le llama a la proliferación de bares y restaurantes, creo), y aunque siempre habrá quien le dé la bienvenida al cambio por lo general los vecinos quieren seguir viviendo en donde se han ya asentado e instalado en términos económicos y sociales.

El tema es complejo y no admite soluciones simplistas o ideológicas, pero lo que debería ser una discusión acerca de políticas públicas y urbanismo se ha convertido en una batalla campal en que predomina la xenofobia y los mensajes de odio que a nada bueno llevan.

Los actos vandálicos pueden atribuirse a infiltrados o a provocadores, no así los letreros y consignas que en bien poco se diferencian de los que podría portar un militante de Vox o un partidario de MAGA. Así, diría el clásico, así no.

En cuanto a la mujer que agredió e insultó al policía, solo puedo decir que se exhibe llena de un odio que tiene dosis iguales de racismo y clasismo. No es, lamentablemente, un caso único.

POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

GGUERRA@GCYA.NET

@GABRIELGUERRAC

