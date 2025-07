Felipe Marrufo: depredador ambiental

En San Felipe, Yucatán, el desastre ecológico no fue un accidente. Tuvo permisos, maquinaria y respaldo institucional directamente del presidente municipal Felipe Marrufo.

Lo que comenzó como “proyectos turísticos” o “nuevas viviendas” terminó siendo un crimen ambiental a plena luz del día. La Profepa, a cargo de Mariana Boy, documentó la tala, desmonte y relleno de manglares en más de 20 hectáreas dentro de zonas protegidas. Se colocaron sellos de clausura, se iniciaron procedimientos administrativos, y lo más delicado: se indaga la posible responsabilidad penal del alcalde por autorizaciones municipales emitidas al margen de la ley.

El manglar no sólo es belleza natural, es protección costera, equilibrio ambiental, refugio de especies únicas. Su destrucción es un ecocidio. Y esta vez no hubo omisión, sino complicidad. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con la Marina, la FGR y la Guardia Nacional, intervinieron tras detectar que el propio ayuntamiento había avalado construcciones sobre humedales, violando no una sino varias normativas ambientales.

No es la primera vez que Felipe Marrufo está en el ojo del huracán. Ya había sido señalado por operar un esquema de simulación electoral y por permitir la lotificación irregular de terrenos que terminaron en manos ajenas al municipio. Pero esta vez el daño no es sólo institucional o político: es ambiental, irreversible… y llegará hasta lo penal.

Porque hay leyes que protegen los manglares, incluidos los tratados internacionales firmados por México. Y hay carpetas de investigación abiertas contra funcionarios municipales, incluido el protagonista y alcalde Felipe Marrufo, los cuales podrían marcar un antes y un después en la rendición de cuentas de un municipio que, paradójicamente, vive del mar y hoy le da la espalda a su propio ecosistema.

Las investigaciones están en curso, y me adelantan que Marrufo no librará los tribunales en esta ocasión.

+++

En corto 1.- Feminicidio infantil múltiple en Sonora. El cuerpo de la madre fue hallado un día antes en la misma zona donde luego dejaron a sus 3 hijas. ¿Hubo fichas de búsqueda? ¿Se activaron los protocolos de emergencia? Las omisiones también matan.

+++

En corto 2.- Metepec va por vialidades olvidadas. El alcalde Fernando Flores anunció que, aunque no es responsabilidad directa del municipio, su gobierno trabaja con la Junta de Caminos del Estado de México, para rehabilitar más de una decena de calles en mal estado, entre las que destacan: Camino a Chapultepec, Av. Toluca-Tenango, Comonfort, Las Torres y Paseo Tollocan. Flores pidió paciencia a conductores y prometió que el convenio que se lleve con el gobierno de Delfina Gómez se hará público en cuanto esté listo.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ