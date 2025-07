¡Cuidado! ¡Vivimos una recesión!

¡Es la economía, estúpidos! La frase fue cierta en las elecciones estadounidenses en las que se enfrentó Bill Clinton a George Bush, ganando el primero. Sigue siendo cierta en muchos momentos de la política mundial. ¿Separar la política de la economía? No, eso es un invento.

Ambos asuntos están entreverados. Hoy en México, lo estamos viviendo. Es parte de la herencia maldita que dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum (y a todo México). La economía creció un promedio anual del 0.85% durante el sexenio pasado. Nada que presumir, a menos que sea para causar lástima. Se culpó a la pandemia, lo cual ahora se sabe es un argumento insuficiente, falso y superado, puesto que otros países que sufrieron la misma pandemia no se desplomaron de esa manera. Es más, algunos crecieron de forma significativa entre 2019 y 2024.

Hoy, en México, la economía se encuentra en crisis. No se están creando empleos. La creación neta de puestos de trabajo formales en un año (junio de 2024 a junio de 2025) fue de apenas ¡6,222! empleos (datos del IMSS). Los empleos registrados ante el IMSS (cifras oficiales) son los siguientes: • 30/junio/2024: 22,319,444 empleos; 30/junio/2025: 22,325,666 empleos). El país requiere, en cambio, crear al menos 100 mil puestos de trabajo al mes.

Ahora bien, si en el neto estamos a tablas, al considerar las variaciones, tenemos una tendencia a la baja en la creación de empleos. Se perdieron 46 mil empleos solo en junio y casi 140 mil en el acumulado de los últimos tres meses. Dicho de otra manera, se crearon 87 mil puestos formales este año en términos absolutos, un 70% menos de lo que se crearon en el 2024.

Caeremos nuevamente en el error de la pandemia antes mencionado si ahora queremos culpar a Donald Trump y a sus aranceles de la caída. Antes del 20 de enero del 2025, fecha en que el presidente estadounidense entra al poder, en México ya se registraba una tendencia hacia la contracción económica; no tenemos inversión, no hay crecimiento y el gobierno del ‘segundo piso’ se sigue endeudando.

Este último año, la deuda externa creció un 17.4% (Secretaría de Hacienda). Entre mayo de 2024 y mayo de este año, la deuda aumentó en 2.3 billones de pesos, esto es, la friolera de 6,300 millones de pesos diarios.

La pregunta del millón es: ¿en qué se gastó, si la inversión pública disminuyó, no hay medicinas y tampoco hay mejoras sustantivas en ningún rubro? Tal vez en las pérdidas DIARIAS de los fracasos del Tren Maya (-7.1 MDP); Mexicana (-3.4 mdp); AIFA (-1.2MDP); CFE (-743.9 MDP); Pemex (-2,136 MDP); lo cual, al año suma más de UN BILLÓN de pesos ($1,055,434,000,000) de pérdida. Esta cifra equivale a un FOBAPROA cada año. Sí, la negligencia, la corrupción, las ocurrencias, son muy caras y las pagamos todos. (Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, ha reducido su producción 9% en los pasados dos y medio años; sus ventas al exterior se han desplomado en un 43% en ese mismo periodo de tiempo).

A todo lo anterior, la certeza jurídica que ofrece cualquier país a los inversionistas sigue en picada (gracias a la reforma judicial y ahora a la Ley del Infonavit y la #LeyEspía); sin olvidar la inseguridad que campea a su anchas en todos los ámbitos.



No sorprende que en junio de 2025, el ‘indicador de confianza del consumidor’ se desplomó a 48.7 puntos, su peor nivel desde 2022. Esto es, a menor confianza, menor inversión; a menor inversión, menor empleo; a menor empleo, menor crecimiento; a menor crecimiento, mayor pobreza (y, por lo visto, a mayor popularidad…).

La inversión fija bruta acumula ocho meses de caídas consecutivas. Una inversión en picada es un indicador alarmante pues no es fácil eliminar la inversión fija y, si esto está ocurriendo, es señal de que el capital no sólo no está entrando sino que se está desinvertiendo en infraestructura, bienes, activos (hasta un -7.7% en abril). Y las previsiones de crecimiento económico para este 2025 y 2026, por parte del Banco Mundial no son buenas para México. De hecho, le ubican en el último lugar de la tabla. Mismo por debajo de El Salvador, Ecuador o Bolivia. Para el 2025, nuestro “crecimiento” será del 0.2% y si todo va mejor para el 2026 será apenas del 1.1%.

Pero el mayor problema es la concatenación de problemas: una economía que crece al 0.85% anual, con decrecimiento de la población económicamente activa, hace que estemos en recesión (el crecimiento poblacional total es de 0.2% al año; la migración de población hacia el exterior -individuos en su mayoría en edad productiva- es de 1 millón de mexicanos al año). En otras palabras, misma cantidad de dinero para alimentar más bocas.

Tres en Raya

(1) La buena noticia: los salarios siguen creciendo a buen ritmo. La mala noticia: el número de empleadores y de empleados que se han dado de alta ante el IMSS continúa a la baja. ¿Qué nos dice eso de la informalidad y del efecto mismo que está teniendo la política sobre el salario mínimo? Los empleadores ya no están empleando.



(1) La buena noticia: los salarios siguen creciendo a buen ritmo. La mala noticia: el número de empleadores y de empleados que se han dado de alta ante el IMSS continúa a la baja. ¿Qué nos dice eso de la informalidad y del efecto mismo que está teniendo la política sobre el salario mínimo? Los empleadores ya no están empleando.

