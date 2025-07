Así opera la nueva censura

En Estados Unidos, el arte de las mujeres (sobre todo si es incómodo o político) está bajo ataque. Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el National Endowment for the Arts (NEA), la agencia que reparte fondos públicos a proyectos culturales, se volvió un filtro ideológico. No lo dicen así, pero en la práctica, si una obra habla de género, de cuerpos fuera de norma o de experiencias incómodas, lo más probable es que se quede fuera, sin apoyo, sin espacio y sin voz.

Autoras, fotógrafas, artistas visuales y performers han sido excluidas por hacer lo que siempre han hecho: contar el mundo desde lo que son. Hoy, eso molesta. No por el formato ni por el estilo, sino porque no se traducen al lenguaje “aceptable”.

También han sido censuradas mujeres que escriben sobre pobreza, abuso, maternidad no idealizada, duelo, rabia o autonomía. Obras como Push de Sapphire, o libros de bell hooks, Carmen María Machado o Maya Angelou han sido retirados de escuelas, bibliotecas y programas públicos por “contenido ideológico”. Ya ni siquiera necesitan prohibir libros, basta con dejar de financiarlos.

La nueva censura no llega con escándalo ni con listas negras. Llega disfrazada de trámite, de formulario, de “no fue seleccionado esta vez”. Pero el mensaje es clarísimo: si lo que haces incomoda, no hay lugar. Lo curioso es que no se está discutiendo en voz alta. No hay debate público, no hay titulares. La censura de hoy no necesita prohibiciones explícitas: se administra en cuotas, con sellos de “no apto”, con silencios estratégicos.

Y mientras tanto, la cultura oficial se llena de obras “seguras”, de discursos que no molestan, de mujeres representadas pero no escuchadas. Se acepta lo diverso si es decorativo. Se celebra lo femenino si no es conflictivo. Pero el arte que incomoda sigue ahí. Y aunque lo quieran borrar va a encontrar forma de aparecer.

POR: MELISSA MORENO

MELISSA.MORENOC@GMAIL.COM

@MELISSOTOTOTA

