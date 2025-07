Telepeaje con retos significativos

El anuncio de CAPUFE sobre la eliminación del pago en efectivo en las casetas de peaje marca un momento importante en la digitalización de la movilidad en México. La intención es clara: agilizar el tránsito, reducir cuellos de botella, mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia en el cobro. Sin embargo, esta medida también presenta una serie de retos que no pueden ignorarse si se quiere lograr una adopción masiva y funcional del sistema de telepeaje.

En teoría, el uso del TAG debería representar una mejora lógica y natural. Pero la realidad muestra un camino más escabroso. De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, 13.5% de quienes no usan TAG lo consideran caro. A ello se suma un 11.5% que no sabe cómo funciona, y un 8.3% que simplemente no se siente cómodo con la tecnología o no confía en ella. Incluso hay un 2.1% que, aunque minoritario, sigue prefiriendo pagar en efectivo. En conjunto, estos datos reflejan barreras económicas, informativas y culturales que no se eliminan con un simple decreto.

Uno de los retos más importantes es la baja bancarización del país. Muchas personas no tienen acceso a servicios financieros formales, lo que obliga a usar esquemas de prepago. Este modelo suele venir acompañado de comisiones por recarga, procesos poco claros y la constante preocupación de quedarse sin saldo a mitad de un trayecto. A esto hay que sumar las fallas en la infraestructura tecnológica: lectores de TAG que no funcionan, plazas de cobro sin cobertura o aplicaciones móviles que no reflejan los saldos actualizados. Todo esto mina la confianza del usuario y desincentiva su uso.

No obstante, el panorama no es únicamente adverso. La transición forzosa al TAG abre oportunidades valiosas. Para empezar, el mercado está dominado actualmente por solo cuatro proveedores, por lo que hay espacio para nuevos competidores que, mediante mejores precios, mayor cobertura y experiencias más amigables, puedan disputar la preferencia del usuario. También hay margen para innovar en los canales de recarga, aprovechar alianzas con tiendas de conveniencia, bancos y plataformas digitales, y desarrollar incentivos que faciliten la adopción.

Más allá de lo técnico y lo comercial, este proceso puede funcionar como una puerta de entrada para la educación financiera y digital de millones de personas. La familiarización con métodos de pago electrónicos, aplicaciones móviles y esquemas de recarga automática puede ser un primer paso para integrarse al sistema financiero formal.

Digitalizar el cobro en autopistas es una meta válida y deseable. Pero para que este esfuerzo no termine siendo excluyente o ineficaz, se deben atender las causas reales de la resistencia: precio, desconocimiento, falta de infraestructura y confianza. Si se logra convertir estos retos en oportunidades, el país avanzará no solo en movilidad, sino también en inclusión tecnológica y financiera.

POR GONZALO ROJÓN

COLABORADOR

@GROJONG

EEZ