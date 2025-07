Muchas carteleras espectaculares

Estoy por comenzar el tramo final de mi maratónico viaje. La siguiente y última escala será Croacia, donde veré una serie de temas de boxeo de la región y me encontraré con Luca Plantic, el campeón Internacional del WBC de peso supermedio.

Con gran consternación me enteré por la cascada de noticias de la detención de Julio César Chávez Jr. por las autoridades de Estados Unidos, y de los demás cargos que se han dado a conocer por las autoridades mexicanas. Tengo plena confianza en que Julio recibirá un trato justo y conforme a derecho.

Es lamentable ver cómo las redes sociales, algunos periodistas y muchos pseudo periodistas han hecho de este caso uno para escandalizar y especular creando todo un show mediático y social. Los procesos e investigaciones darán a conocer la realidad y será entonces que se podrá juzgar y comunicar.

Envío todo mi cariño y solidaridad a Julio César Chávez y su familia durante este difícil momento.

Julio será histórico en cuanto a la increíble actividad que nuestro organismo tendrá en peleas de título mundial, en cantidad y calidad se vienen días llenos de acción.

FIGURA. El ucraniano Oleksandr Usyk se ha afianzado como uno de los mejores libra por libra en la actualidad.

Foto: Especial

Julio 11, Madison Square Garden, Nueva York. Una función histórica en la que solamente habrá combates de mujeres, con una cartelera que será transmitida por Netflix.

Katie Taylor vs. Amanda Serrano III (WBC superligero).

Alycia Baumgardner vs. Jennifer Miranda (WBC superpluma).

Yamileth Mercado vs. Eliie Scotney (WBC supergallo).

Cherneka Johnson vs. Shurretta Metcalf (WBC gallo).

Chantelle Cameron vs. Jessica Camara (WBC superligero Int.).

Julio 12, Barclays Center, Nueva York. Será la tercera cartelera de la serie The Ring, con múltiples combates del más alto nivel.

Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz (WBC Elim. supermedio).

Alberto Puello vs. Subriel Matias (WBC superligero).

Shakur Stevenson vs. William Zepeda (WBC ligero).

Julio 19, Wembley Stadium, Inglaterra. Una vez más se buscará unificar los campeonatos de peso completo para encontrar el campeón indiscutido de la división.

Oleksander Usyk vs. DanielDubois (WBC,WBO,WBA e IBF).

Lawrence Okolie vs. Kevin Lerena (WBC plata pesado).

Julio 19, The Ford Center, Frisco, Texas. Jesse Bam Rodríguez inicia el camino para buscar ser indiscutido en peso supermosca.

Jessie Rodríguez vs. Phumela Cafu (WBC y WBO).

Julio 19, MGM Grand, Las Vegas. El filipino Manny Pacquiao busca hacer historia en su regreso al ring, en búsqueda del campeonato mundial welter del WBC, en una sensacional cartelera que incluye dos revanchas interesantísimas.

Manny Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios (WBC welter).

Sebastian Fundora vs. Tim Tszyu (WBC superwelter).

Isaac Pitbull Cruz vs. Ángel Fierro (WBC superligero Int.).

Julio 26, Flint, Michigan. La mejor boxeadora de esta era, la estadounidense Claressa Shields, regresa a casa para defender su título.

Claressa Shields vs. Lani Daniels (WBC pesado).

Julio 26, Madison Square Garden, Nueva York. Josh Carrington pretende el campeonato interino para después enfrentar al campeón pluma del Consejo Mundial.

Bruce Carrington vs. Mateus Heita (WBC pluma Int.).

Julio 26, San Diego. Lazaro Lorenzana defiende su campeonato plata en la frontera del país.

Lazaro Lorenzana vs. Agustin Arriegue (WBC supermedio Int).

Julio 30, Yokohama, Japón. Kenshiro Teraji defiende su campeonato enfrente de su público.

Kenshiro Teraji vs. Ricardo Sandoval (WBC y WBA mosca).

EMOCIÓN. Katie Taylor y Amanda Serrano se miden el viernes, en una de las contiendas más atractivas.

Foto: Especial





¿Sabías que...?

El boxeo femenil tiene reglas específicas, así como en la gran mayoría de los deportes, entendiendo las diferencias anatómicas y estructurales del cuerpo entre la mujer y el hombre. Las mujeres todavía combaten un máximo de 10 rounds y estos duran dos minutos.

Tampoco aceptaremos combates entre mujeres y personas transexuales o nacidas mujeres con condiciones cromosómicas que les

den ventajas competitivas.

Son reglas que jamás cambiará el Consejo Mundial de Boxeo, al negarnos a caer en provocaciones irresponsables de índole comercial y hasta acusaciones de discriminación y sexismo. El boxeo no es un juego, es un deporte de contacto con graves riesgos de lesiones.





Anécdota de hoy

El día que mi papá anunció, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la inclusión del boxeo femenil en el WBC, un periodista se levantó y, con una vergonzosa actitud, retó a don José a dejar a sus hijas (mis hermanas) subirse a un ring en pantalones cortos para golpearse y otra cantidad de tonterías.

A continuación pasó algo que muy pocas veces sucedió. Don José dio un golpe fuerte en la mesa y dijo: “¿Qué le parece si mejor usted y yo nos salimos a la calle y, aunque esté mucho más joven que yo, lo aclaramos con unas trompadas?”.

¡Ah, qué don José! Jamás aceptó ningún tipo de discriminación o ataques ofensivos de nadie. Ahora sería muy interesante saber qué pensará aquel reportero que cuestionó a mi papá, ahora que las mujeres encabezan carteleras en escenarios icónicos del boxeo mundial.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

EEZ