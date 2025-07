Morelos: del descanso al abandono

Alfredo Escalona Arias es el secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, uno de los municipios más peligrosos del estado de Morelos. Un lugar donde la violencia manda y donde el alcalde, Jesús Corona Damián, ha estado envuelto en diversos escándalos. El más recordado: la fotografía en la que aparece junto a un supuesto líder criminal, conocido como “El Barbas”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en la región. Una imagen lo persigue… y también lo define.

Por la crisis de violencia que se vive -una vez más- en distintas zonas del estado, Cuautla volvió a ser escenario de un ataque brutal. Esta vez, contra Escalona. Lo balearon afuera de las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable. Más de 15 disparos. Recibió impactos en el abdomen, brazo, pierna y muñeca. Fue atendido de emergencia en el IMSS y luego trasladado a la Ciudad de México, donde aún se encuentra hospitalizado. Está vivo de milagro.

Morelos se transformó: de ser el destino favorito de los capitalinos para vacacionar y pasar fines de semana, se ha convertido en un territorio de miedo, balas y desconfianza. Ya nadie quiere ir. Muchos prefieren huir.

Y mientras todo esto ocurre, la gobernadora Margarita González Saravia parece vivir en otro Morelos. Uno donde no pasa nada.

Está más enfocada en sus conflictos políticos que en los problemas reales. Su guerra personal con Cuauhtémoc Blanco ocupa más espacio en su agenda que la seguridad de los morelenses. Primero lo denunció por presunta corrupción durante su gestión, y tras la salida de Uriel Carmona de la Fiscalía, el discurso cambió.

En días recientes, Elliot Gabriel Rivera Hernández, perito con 14 años en el área de Psicología de la Fiscalía, denunció que fue presionado y amenazado para fabricar un dictamen a modo contra Cuauhtémoc Blanco. Que la intención era dañar políticamente al ex gobernador, y que todo esto se dio bajo la instrucción de altos mandos en la administración de Carmona. Así, el caso que Margarita enarboló como bandera anticorrupción hoy se tambalea. ¿Qué pasó? ¿Hubo o no corrupción?

Y lo que se comenta en voz baja dentro de la misma Fiscalía de Morelos, encabezada actualmente por Edgar Maldonado, es que difícilmente avanzará la denuncia por presuntos actos de corrupción contra Cuauhtémoc Blanco. La carpeta podría quedar en el olvido. Sin embargo, la que sí sigue activa es la investigación por presunto abuso contra su media hermana.

El estado está sin rumbo y sin liderazgo. Los grupos criminales avanzan, los ciudadanos viven con miedo, los funcionarios son atacados a plena luz del día, y los alcaldes -muchas veces involucrados con grupos delictivos- parecen inmunes. Como si tuvieran permiso de la gobernadora. No hay cuestionamientos, no hay citatorios, no hay sanciones… y Margarita González se pierde entre confrontaciones, denuncias y decisiones tibias.

***

EN CORTO: Adrián López Solís renunció a la Fiscalía de Michoacán tras más de seis años marcados por la impunidad, el avance del crimen y una justicia ineficaz. Cercano a Silvano Aureoles, siempre fue visto como fiscal carnal. Y aunque se va, deja una institución débil, sin resultados y sin haber hecho nada para evitar los vacíos que hoy mantienen a Michoacán herido por la violencia.

SOFÍA GARCÍA

@SofiGarciaMX

