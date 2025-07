Más vigilancia, menos garantías: el nuevo rostro del control en México

En los últimos días, se ha hecho eco de la velocidad con la que el Congreso ha discutido y aprobado reformas que afectan de forma directa los pilares de la seguridad y la vigilancia en México. La creación de una CURP biométrica, la propuesta de una nueva Ley de la Guardia Nacional, así como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, son solo algunas piezas de una arquitectura legal que empieza a perfilar un cambio profundo —y preocupante— en el manejo de nuestros datos personales.

¿Qué implican realmente estas reformas? La respuesta es clara: más poder para las autoridades. Más capacidad de vigilar nuestras actividades financieras, conocer nuestra ubicación en tiempo real, acceder a nuestros movimientos sin necesidad de una investigación penal previa ni autorización judicial. En teoría, estas herramientas podrían ser útiles si viviéramos en un país con instituciones sólidas, controles democráticos y rendición de cuentas. Pero esa no es nuestra realidad.

México tiene una larga y oscura tradición en materia de espionaje interno. El aparato de inteligencia del Estado nunca se ha caracterizado por su uso contra amenazas externas, sino por su obsesión por vigilar al enemigo interno. El opositor, el crítico, el disidente. Basta con repasar la historia de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), cuyas prácticas de persecución política aún resuenan en la memoria colectiva. Aquella institución no desapareció, solo mutó: cambió de nombre, de estructura, pero no de espíritu.

Y es justamente por ese pasado autoritario no resuelto que estas nuevas leyes generan inquietud. Porque el verdadero propósito no parece ser la seguridad pública, sino el control social. Controlar desde adentro. Acceder a tu información personal sin límites, sin jueces, sin necesidad de demostrar que hay un motivo fundado para hacerlo. Hoy basta con que una autoridad lo pida. Mañana, podría bastar con que opines diferente.

Lo más alarmante de este nuevo marco legal es que rompe con las garantías básicas del debido proceso. Hasta ahora, el acceso a información sensible —como la geolocalización o datos bancarios— solo podía autorizarse en el marco de una investigación penal, y siempre por orden judicial. Con estas reformas, se elimina el filtro del juez. Ya no habrá una persona juzgadora que valore si hay indicios suficientes. Se institucionaliza la vigilancia preventiva, sin control ni supervisión independiente.

La pregunta entonces no es si esto es útil o eficaz, sino quién controla al que controla. Porque sin un órgano autónomo que vigile estas nuevas facultades, estamos ante el riesgo real de convertirnos en un Estado sin derecho, un país donde la ley no protege al ciudadano, sino que lo vigila. Donde los datos no garantizan justicia, sino obediencia.

Esperemos, por el bien de la democracia, estar equivocados.

Nota al pie 1 (uno): Si usted tiene una empresa en donde tuvo relación con CIBanco o Intercam, es importante que tenga todos sus papeles ordenados, porque la cancelación e investigación no se detendrá en esos bancos.El sistema financiero está en riesgo.

2 (dos): Esta semana vendrá demasiada información sobre investigaciones en contra de servidores públicos mexicanos relacionados con el crimen organizado.

Por: Adrián Arellano Regino

Abogado penalista, socio en Vega Mac Gregor Arellano S.C.

dhfm