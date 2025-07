FGR reprocha a EU ingreso de Chávez Jr.

El fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero reprochó al gobierno de Estados Unidos por “proteger” a Julio César Chávez Jr. a pesar de saber que tenía una orden de aprehensión desde 2023 en México.



En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el boxeador pudo establecerse y moverse libremente en el país norteamericano.



“Esa persona, ese mismo año, entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron, ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión, se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos lo entreguen…



“Y resulta que la información, que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno americano y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo”, criticó.



Detalló además que la defensa del boxeador ha promovido cinco o seis demandas de amparo para que este no sea detenido cuando llegue a México.



Gertz Manero aseguró que estos amparos no proceden porque la Fiscalía General de la República aún no ha detenido a Chávez Jr.



Julio César Chávez Jr., boxeador y "ajustador de cuentas" del Cártel de Sinaloa



Julio César Chávez Jr. ha conocido la gloria como boxeador, pero hoy enfrenta acusaciones por presuntamente formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas adquiridas en Estados Unidos e introducidas ilícitamente a México para ser llevadas a Sinaloa.



El Heraldo de México tiene copia de la orden de aprehensión que incluye a Chávez; Ovidio Guzmán López, “El Ratón”; Iván Archivaldo Guzmán Salazar; Martín León Romero; Marx García Rodríguez; Néstor Isidro García y/o Néstor Ernesto Pérez Salas, “Nini”, “09” , “19” o “Chicken Little”; Mario Alberto Gaspar Martínez, “Pokémon”; Germán González Monjaraz, Juan Pablo Vargas Báez, “El Chuki”; Antonio González Zermeño; Héctor Gustavo Cruz Fuentes, “Tavo” o “Tigre”; Andrés Felipe Espinoza Huerta, "Chonqui"; y a Néstor Alfredo García Rodríguez.



A pesar de que no se indica una conducta específica de Chávez Jr. en el tráfico de armas, se le señala como un “ajustador de cuentas” para “Los Chapitos”, pues era el encargado de golpear a la gente del “Nini” para castigarla, de acuerdo con intervenciones telefónicas.



“A uno de los morros del Nini le pegaron una verguiza, porque resulta que llevo a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados y armamento, ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y este (Julio Cesar) los agarra como costal de box, comenta que el Chavez cuando peleo con el Canelo para aguantar los doce rounds, el bato esta tonto, tiene fuerza, le pego el Canelo pero se los aguanto, entonces imagínese los vergazones que les pega, que Nini les dice que si aguantan los golpes de ese bato (de Julio Cesar) los va a dejar ahí, y si no pues se van a morir…



“Que se vinieron a las seis de la mañana y ahí estaba el Chávez viendo la tele, le dijo pinches policías, nada más traía una cortilla, una veinticinco que ese se trae nada más que Ovidio, que salió hasta con una gorra del Chapo, le explica que la hijastra de Julio César Chávez Jr es hija de Edgar Guzmán del que se murió, Ovidio pues es era su hermano, por eso se lleva bien con el Jr, menciona que Ovidio no tienen ningún vicio, igual que el Chapo, que en las series y en las películas los ponen como drogadictos y es mentira”, señala el documento.



También se hace referencia a información obtenida de fuentes abiertas como la del excampeón Julio César Chávez, quien dijo -en el momento de la búsqueda de datos- que su hijo se encontraba estable en un centro de rehabilitación y confió en que saldría recuperado para volver con su familia.



Como dato de prueba, la Fiscalía General de la República aportó la denuncia presentada en 2019 por el Agregado Adjunto adscrito al ICE/HSI de la Embajada de Estados Unidos en México, en la que señala que desde 2018 esa corporación norteamericana inició una investigación contra una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas en la ciudad de Nogales, Sonora.



“La denuncia agrega que la célula criminal de Martín León Romero, está compuesta entre quince a veinte personas, las cuales unas se encargan de reclutar a más personas para la compra de armas de fuego, siguiendo el modus operandi consistente en que esta organización criminal que varios miembros de ésta, contactan a otras personas a cambio de dinero les piden que usen sus tarjetas de crédito y proporcionen sus domicilios para que reciban los pedidos de compras de armas de fuego y cartuchos que se realizan por internet y puedan llegar a esos domicilios en los Estados Unidos de América y de ahí son recogidas por los miembros de la organización criminal comandada por Martín León Romero...



"Y una vez que se tienen físicamente las armas de fuego y cartuchos para armas de fuego, estos son ingresados ilegalmente a Nogales, Sonora, y es el propio Martín León Romero quien las recibe en esa ciudad fronteriza, las revisa de calidad y cantidad de los productos, los reempaca y los transporta a través de autobuses para posteriormente ser enviados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para ser entregados a Iván Archivaldo y a otros miembros del cártel de Sinaloa”, señala el mandamiento judicial.



Según la FGR, dicha organización delictiva también fabrica armas, pues en algunos de los casos, desarman los objetos bélicos para copiar sus componentes y manufacturarlas en talleres clandestinos para que finalmente pudieran ser entregadas en gran número a sicarios del Cártel de Sinaloa.

Por Diana Martínez

EEZ