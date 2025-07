En la era del castigo sistemático

Tolera quien puede, no quien quiere; y, dialoga y negocia quien puede y no quien quiere. Con el castigo sistemático es como se crea la obediencia en el sistema internacional actual, así en este mundo castiga quien puede con absoluta impunidad.

El discurso occidental promueve la tolerancia como valor universal, pero en la práctica, sólo se tolera lo que no amenaza la hegemonía del poder establecido, por ejemplo: países como Cuba o Venezuela son castigados por desviarse del orden liberal, mientras aliados como Israel o Arabia Saudita, con políticas que controvierten derechos humanos, gozan de impunidad.

Los organismos multilaterales promueven la idea de que el diálogo resuelve conflictos, pero en realidad, solo negocia quien tiene poder de responder con igual fuerza: Corea del Norte desarrolla arsenal nuclear para ganar peso en la mesa; Ucrania es arrastrada a negociaciones infructuosas porque Occidente decide cuándo y cómo.

El “diálogo” como herramienta de dominación es la fachada de las potencias para imponer sus agendas en foros internacionales como la COP28, en donde las petroleras deciden los términos del clima, con un Sur Global que “participa”, pero no decide.

El castigo como arquitectura del orden mundial es la estamina de hoy. El sistema no se basa en la justicia, sino en la capacidad de castigar sin consecuencias: guerras económicas con el uso del SWIFT; guerras judiciales con tribunales internacionales que sólo persiguen a líderes africanos o serbios, o intervenciones directas como las de la OTAN en Libia y Siria con la justificación de la “defensa de valores”, cuando en realidad es disciplinamiento geopolítico.

Estados Unidos recurre al castigo como mecanismo de control. Pero el caso actual está particularmente agravado: Trump con un liderazgo sociópata y autocrático, hace tambalear el andamiaje internacional que el propio “mundo libre” inventó tras la Segunda Guerra Mundial. El magnate con trastorno de personalidad y ultrafacha, castiga a los “malos actores”, proyectando una narrativa de fuerza incontestable, que infunde miedo para justificar su existencia.

En este contexto, el ascenso de potencias como China e India, y la consolidación de foros como los BRICS, representa una posible reconfiguración del orden global, donde el diálogo no esté subordinado al poder de sanción.

Al final, “tolerar, dialogar y negociar” son verbos que solo conjugan los poderosos. Esta es la esencia del realismo político en el siglo XXI: la ética se ha vuelto un privilegio que solo puede ejercer quien tiene poder para imponerla. Por eso, no sorprende que la OTAN haya acordado aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB, pues ya no se trata solo de proteger intereses: es la reacción de un sistema que, ante el surgimiento de un mundo multipolar, parece dispuesto a arriesgarlo todo con tal de no ceder el trono.

Diego Latorre López

@diegolgpn

EEZ