De las comunidades al régimen ordinario: la evolución del Programa IMSS-Bienestar

El primero de julio de 2025 no es un día más en el calendario del país: marca la consolidación de uno de los programas más emblemáticos y humanos del Estado. IMSS-Bienestar, el programa, que por más de cuatro décadas ha sido el rostro solidario del sector salud en las zonas más olvidadas de México, se incorpora al Régimen Ordinario del IMSS. Lo hace no para diluirse, sino para fortalecerse. No para abandonar su esencia, sino para asegurar su futuro.

Desde su creación en 1979, ha garantizado atención médica gratuita, digna y de calidad a millones de personas sin seguridad social. Ha sido el ejemplo de que cuando hay voluntad política, sensibilidad social y compromiso, es posible hacer realidad el derecho a la salud, incluso en las comunidades más marginadas, remotas o indígenas.

Hoy, IMSS-Bienestar atiende a más de 10.8 millones de personas, con presencia en más de 19 mil localidades, infraestructura de más de cuatro mil unidades médicas y 26 mil trabajadores comprometidos con una mística de servicio que no se improvisa: se construye desde el territorio, desde el acompañamiento comunitario y desde la convicción de que el acceso a la salud es principio irrenunciable.

Con su incorporación al Régimen Ordinario, este programa recibe el respaldo institucional y presupuestal que merece. La certeza laboral para el personal de salud deja de ser promesa y se convierte en realidad: se homologarán condiciones laborales, fortalecerán sus derechos y reconocen su papel como pilar de la salud pública. Este acto, más que una medida administrativa, es de justicia.

Para millones de beneficiarios, la transición representa más camas, consultorios, especialidades y mejor infraestructura, sin perder el modelo de atención primaria ni la cercanía comunitaria. Para el Estado, es una señal de madurez, un sistema de salud que deja de estar fragmentado y camina a la universalización de los servicios médicos.

Los hospitales rurales ahora ofrecerán especialidades como Trauma y Ortopedia, Otorrinolaringología y Oftalmología, se invertirá en equipo de diagnóstico y concluirán obras estratégicas; lo más importante es que se conservará ese ADN único del IMSS-Bienestar: la acción comunitaria, el respeto por la medicina tradicional y el trabajo con los pueblos originarios.

Este paso no es menor, es una decisión que honra la lucha por la salud del pueblo. Y es un mensaje claro de este gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum: la salud será prioridad y derecho, no mercado ni privilegio.

Esta transición, como lo ha mencionado el Mtro. Zoé Robledo, director del IMSS, no pretende diluir el espíritu del programa, sino fortalecerlo. Se mantendrán sus místicas más valiosas: la cercanía con la población, el enfoque preventivo, la medicina tradicional como aliada y una red de promotores y voluntarios que, casa por casa, han cuidado la salud del México profundo.

Este espíritu no se negocia. Se honra. Se defiende. Y ahora, se consolida.

POR DR. MANUEL CERVANTES OCAMPO

TITULAR DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

