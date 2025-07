Fascismo a la mexicana: dos casos

Hay tres palabras que anuncian que lo que vas a escuchar enseguida es una imbecilidad.

La primera es “fascista” y sobre todo “facho”, que, lo digo de una vez, voy a usar en las siguientes líneas por dos casos recientes, y repugnantes, de “activismo”.

Acusar de fascista a una persona o un país es, con muy pocas excepciones, una muestra de hueva mental, ignorancia e, irónicamente, de fanatismo. Vean a los oficialistas en las redes, para ejemplos varios de lo que quiero decir. El primer caso al que me refiero, sin embargo, permite al menos discutir si se vale usarla.

El caso es el de la cancelación del Festival Mubi, un festival de cine organizado por la plataforma del mismo nombre, plataforma con una oferta de veras buena, atenta al cine que no puedes ver en las plataformas digamos que más comerciales. Ok.

Pues con los labios llenos de la segunda palabra que, salvo que seas Hanna Arendt, te delata como tontazo, es decir: “sionismo”, usada siempre con una rabia antisemita que es, din duda, un síntoma frecuente del fascismo –aunque también de la izquierda milenarista, su prima hermana–, el activismo palestinista mexa se lanzó a boicotear el festival, que tendría lugar mientras ustedes leen esta columna, y todo indica que con éxito: Mubi anunció su cancelación.

El argumento, sin fundamentos a la vista, es que la plataforma recibió dinero de Sequoia Capital, una firma a la que acusan, tampoco muy consistente ente que digamos, de financiar el desarrollo de armamento que se usa para masacrar a los palestinos. La cosa es que Mubi anunció que reembolsaba las entradas, sin dar muchos detalles, por “motivos de seguridad”, lo que tiene toda la pinta de una victoria para el activismo, sí, facho.

La tercera palabra que anuncia una tontería es “gentrificación”. Hace un par de días, un grupo no pequeño de gente muy joven, muy tonta y en varios casos muy violenta se fue a protestar a la Roma y la Condesa, donde –muchos– se lanzaron a destrozar cafeterías y restaurantes en protesta por lo que llaman una “invasión” de gringos.

El activismo antigentrificación es siempre victimista y siempre ramplón en su pobrismo y sus eslóganes antimercado. En México, pretende además que nos movilicemos para que los hispters, narcomenudistas y actores comerciales de nivel medio-bajo vivan en Brooklyn, pero a razón de 10 mil pesos de renta.

Sé lo que me van a decir: que estos movimientos pertenecen más bien a la izquierda lumpen. Cierto. Nada más que la combinación de xenofobia y violencia callejera aguantan pensar en lo dicho: una movilización fascistoide.

No hace falta decir que las movilizaciones fascistoides, sobre todo si llevan banderas palestinas, no ameritan una mínima condena del progresismo gobernante, pero no hablar de una movilización contundente, necesaria y democrática de la policía.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ