Corrección sobre “Izquierda no es woke”

El miércoles, en una agradable sobremesa con un amigo, me sorprendí citando un argumento del libro de Susan Neiman al que dediqué mi #RadarDeLibros de la semana pasada (https://shorturl.at/Q1pzY). Me di cuenta de inmediato de que en aquella columna había cometido un error: decir poco sobre lo que más me gustó de ese ensayo. En esta entrega quiero corregir esa omisión.

No me desdigo de la crítica. Sigo pensando que su idea de lo “woke” está muy hecha a la medida de sus reparos; que su definición de dicho movimiento oscila erráticamente entre una abstracción demasiado etérea y una entidad monolítica; que su explicación sobre los orígenes históricos del “wokeismo” es simplista y confusa; que su análisis termina más en reprimenda exasperada que en juicioso discernimiento.

Hay, sin embargo, un punto no sólo rescatable sino sobresaliente en su alegato. Me refiero a lo que señala sobre la inversión de papeles entre héroes y víctimas como sujetos históricos. Neiman postula que la política de la identidad, rasgo fundamental del movimiento “woke”, fue producto de un importante cambio cultural que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió la inquietud, por un lado, de revisar críticamente el valor de la figura de los héroes y, por el otro, de revalorar a las víctimas.

Así lo plantea: “El impulso de cambiar el foco de atención hacia las víctimas comenzó como un acto de justicia. La historia solía ser el relato de los vencedores, mientras que las voces de las víctimas nadie las escuchaba. Eso las condenaba a una doble muerte: primero en vida, después en la memoria. Cambiar los términos e insistir en que las historias de las víctimas tenían que ser parte del relato fue parte del esfuerzo por enmendar viejos errores […] Comenzó con la mejor de las intenciones […] Con todo, algo se torció en el camino de reinventar el lugar de la víctima; la generosidad de aquel impulso inicial se pervirtió”.

Y es que la condición de víctima se fue convirtiendo en una forma de autoridad moral; lo que antes había sido un motivo de estigma se volvió una fuente de estatus. Y, al hacerlo, la legitimidad de sus reivindicaciones adquirió la fisonomía de un recurso de poder susceptible de ser utilizado para otros fines y de maneras bastante más autoritarias que democráticas. Las víctimas, en suma, terminaron ocupando el espacio de nuevos héroes. Pero el sufrimiento personal no equivale al sacrificio patriótico: el dolor no es honor, la experiencia del trauma no constituye un acto ejemplar.

No se trata de una idea nueva, pero en Izquierda no es woke está formulada con particular pertinencia y notable eficacia. Lamento no haberla destacado antes; ya la dejo subrayada ahora. Como lo aprendió en carne propia Jean Améry, superviviente de Auschwitz, la opresión no es un mérito. A las víctimas les debemos empatía y justicia, no admiración. Ser víctima es una tragedia, no una virtud.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

MAAZ