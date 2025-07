Obras de arte. Una oferta desmedida para una insipiente demanda (2a parte y final)

En mi entrega anterior planteé la pregunta: ¿existe en nuestro país interés en la compra de obras de arte?, y hoy la retomo para dar entrada a la segunda y última parte de esta reflexión.

Lo primero que debemos hacer es diferenciar entre compradores y consumidores. Los primeros son aquellos que pueden adquirir un bien o servicio mediante una transacción monetaria, mientras que los segundos son quienes utilizan el bien o servicio.

Quienes asisten a un museo en domingo, disfrutan de un concierto masivo (Zócalo de la CDMX) o leen un libro en una biblioteca pública son consumidores, mientras que quienes pujan en las subastas de Morton y se les adjudica un lote y pagan no sólo el precio de martillo, sino también una comisión (premium) de 20 %, más el IVA, son compradores, lo mismo que aquellos que pueden ir a ver “Malinche. El musical”, y pagar mil 400 pesos para sentarse en la zona preferente. Otro ejemplo de comprador es el que recurre a una librería y puede comprar, por ejemplo, el libro “Sherlock Holmes. Relatos II" de Arthur Conan Doyle, y cubrir los dos mil 270 pesos que cuesta.

Hacer referencia a coleccionistas de arte es utilizar palabras mayores. Comprar una obra de arte al año no nos convierte en un coleccionista. El término aplica, de manera específica, a quienes, a partir de criterios definidos, conocimientos especializados, tiempo, recursos, estudio de artistas, de movimientos y del propio mercado, adquieren obras en forma regular. En México son contados los coleccionistas y sus compras por lo general las realizan en galerías y subastas en otros países, o directamente con los propietarios de las obras, albaceas o herederos, a precios super castigados.

Nuestro país no cuenta con un “índice” verificable de venta de arte en el mercado secundario (subastas y casas de antigüedades), y del primario no sabemos con certeza cuánto suman las ventas que genera en galerías, bazares y/o mercados de arte. Menos aún se tiene información de los expositores en ferias como Zona Maco, Arte Material, Bada o Salón Acme. En realidad, el verdadero negocio de estos últimos es el que llevan a cabo los organizadores, ya que cobran por stand y a los visitantes que llegan a pagar hasta dos mil pesos por boletos VIP.

En los índices mundiales de venta de arte, como los que elabora “artmarketresearch” o “artprice”, México no aparece en sus indicadores importantes. En 2024, el mercado global de arte alcanzó los 57 mil 500 millones de dólares en ventas. Y de este monto me atrevo a decir que el mercado nacional no alcanza ni el 1%.

Pero abordemos el escenario local, es decir, México. Según la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) 2023, “el sector de la cultura contribuyó con un monto de 820 963 millones de pesos de PIB, es decir, con 2.7 % del PIB del total de la economía”. Pero estas encuestas e índices miden las actividades del mercado de manera general, las que “realizan los agentes privados y que generan bienes y servicios culturales con fines de lucro”, “las relacionadas con los hogares (como trabajo voluntario en la organización de actividades culturales o comercio de productos culturales en la vía pública, entre otra)” y “las de gestión pública (actividades que realizan unidades de gobierno y que contribuyen a facilitar el acceso, la difusión, desarrollo y fortalecimiento de actividades culturales”.

¿Y por qué quiero responder a la pregunta con la que inicié esta columna?, porque a partir del estudio, diagnóstico, análisis e investigación del mercado podremos saber si el universo de las artes visuales es un verdadero detonador de desarrollo y crecimiento, y no hablo sólo de modelos económicos o políticos, sino de aquellos educativos y estéticos gracias a los cuales se generan o forman sujetos reflexivos, empáticos, sensibles y críticos. Hombres y mujeres que tanta falta hacen en este primer cuarto del siglo XXI.

Por experiencia familiar y profesional creo que el arte y la cultura en general permitirían no solo que nuestros artistas pudieran vivir dignamente de su trabajo, sino que gracias a estos estudios podría comprobarse que estos no son asuntos prioritarios en las políticas públicas actuales.

¿Qué nos queda?, ¿que cada cual jale agua para su molino?, ¿que sigamos siendo una sociedad clasista y consumista de “basura y entretenimiento fútil y enajenante”?

Cada uno tendrá sus respuestas.

Francisco Moreno

josefrancisco.moreno@elheraldodemexico.com

EEZ