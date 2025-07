Los pasos de López... Gatell

En palabras del Dr. López Gatell, subsecretario de Salud en el sexenio 2018-2024 y responsable de los esfuerzos gubernamentales para combatir la pandemia de COVID-19:

02/03/2020

“Concluimos que no hay evidencia que sugiera que ésta (la del COVID-19) es una emergencia nacional, no deja de ser una epidemia, como hay muchísimas otras epidemias que ocurren todos los años, en este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos ni sanitarios, ni sociales o económicos”

11/02/2020

“La COVID-19 es menos peligrosa que la influenza. La proporción de muertes son (SIC) semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados”

16/03/2020

“No es posible que el presidente López Obrador sea una fuerza de contagio, la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”

27/04/2020

“El uso del cubrebocas no tiene razón de ser. Ya habíamos dicho que usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso una nula utilidad”

05/05/2020

“México ha tenido una duplicación inicial de casos cada dos días. Para el día 40 hubo un cambio y ahora tenemos una duplicación (de casos) cada seis días, hemos aplanado la curva epidémica”

05/05/2020

“¿Hay o no un subregistro de casos? La respuesta contundente y clara es que en todo el mundo existe subregistro de casos. Entonces no es sorpresa alguna que países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos”

04/06/2020

“En un escenario muy catastrófico pudiera llegar (México) a 60 mil muertes por COVID-19”

28/06/2021

“Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez la vamos posicionando como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista”

07/09/2021

“Los niños que fueron vacunados contra COVID-19 por esta sentencia de amparo, se desviará (SIC) (una vacuna de combate al COVID-19) hacia un niño o niña, cuyo riesgo es menor, se les está quitando la oportunidad (de vacunarse) a una persona que tiene un riesgo mayor”

La Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19, conformada, entre otros destacados expertos, por la bióloga Julia Carabias, el médico Julio Frenk, el biólogo Antonio Lazcano y el Doctor en Derecho José Ramón Cossío, concluyó en su informe final del 2024 que de las más de 800 mil muertes en exceso que se dieron en nuestro país, casi 4 de cada 10 fallecimientos se produjeron por fallas en la gestión gubernamental y 215 mil niños mexicanos quedaron huérfanos.

De acuerdo con la publicación médica británica The Lancet y Amnistía Internacional, el personal sanitario mexicano encabezó la lista mundial de personal médico fallecido durante la pandemia.

Epílogo

El Dr. Hugo López Gatell en junio del 2025, fue nombrado por el Gobierno de México su representante ante la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

Sin comentarios.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

MAAZ