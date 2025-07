La inclusión, un camino hacia una sociedad más justa y equitativa

El mes del orgullo LGBTQ+ nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la importancia crucial de la inclusión en todos los aspectos de nuestra sociedad. Más allá de ser un periodo de visibilidad, este mes nos invita a examinar profundamente nuestros valores y prácticas, tanto a nivel individual como colectivo, y nos recuerda la lucha continua por los derechos y la aceptación de la comunidad LGBTQ+.

El reciente estudio "Orgullo LGBT+ 2025" de Ipsos revela un panorama complejo en México y el mundo. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos, aún enfrentamos desafíos significativos que requieren nuestra atención y acción inmediata. Por ejemplo, mientras que el 57% de los mexicanos apoya el derecho de la comunidad LGBTQ+ a vivir abiertamente, solo el 39% aprueba las muestras públicas de afecto. Esta discrepancia subraya la necesidad de una inclusión más profunda y genuina, que vaya más allá de la aceptación superficial y se traduzca en un respeto real y tangible en todos los espacios públicos y privados.

La inclusión no se trata solo de tolerancia, sino de aceptación plena y participación en todos los ámbitos de la vida. En el lugar de trabajo, por ejemplo, un 49% de los mexicanos apoya políticas que fomenten la inclusión, superando ligeramente el promedio global. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para crear entornos laborales verdaderamente inclusivos.

Es necesario implementar políticas concretas que protejan contra la discriminación, promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten un ambiente de trabajo donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan desarrollarse plenamente.

Es crucial reconocer que la inclusión beneficia a toda la sociedad, no solo a grupos específicos. Cuando creamos espacios donde todas las personas pueden ser ellas mismas sin temor a la discriminación o el rechazo, fomentamos la creatividad, la innovación y el bienestar general. Las empresas con políticas inclusivas no solo atraen talento diverso, también mejoran su desempeño y conexión con una base de clientes cada vez más plural. Además, una sociedad inclusiva es una sociedad más resiliente, capaz de enfrentar desafíos complejos con una variedad de perspectivas y experiencias.

El mes del orgullo LGBTQ+ nos recuerda que la inclusión debe ser una práctica diaria y una lucha constante. Desde la representación en los medios hasta las políticas públicas, cada aspecto de nuestra sociedad debe reflejar y valorar la diversidad.

Las generaciones más jóvenes, especialmente las mujeres de la Generación Z, están liderando este cambio con su apoyo a la visibilidad LGBTQ+ en los medios. Este liderazgo juvenil es un faro de esperanza, pero también una llamada de atención para las generaciones mayores para que se unan activamente a esta lucha por la igualdad y la justicia.

Sin embargo, hoy más que nunca debemos estar atentos a los retrocesos y no bajar la guardia. La inclusión, aunque en ocasiones se nos olvide, no es un tema político, es un tema de derechos humanos y como individuos y sociedad debemos reclamar su legitimidad ante intentos institucionales de limitarla. Por ejemplo, la ligera disminución en el apoyo global al matrimonio igualitario, del 74% en 2021 al 69% en 2025 (60% en México), es un recordatorio alarmante de que los derechos ganados no están garantizados y requieren un compromiso continuo y vigilante.

Esta tendencia preocupante subraya la necesidad de una educación continua y un diálogo abierto sobre la importancia de la igualdad y su rol en la sociedad.

Porque, desde mi perspectiva, el mes del orgullo LGBTQ+ no es un fin en sí mismo, sino un catalizador para un cambio más amplio y profundo en nuestra sociedad. Es un recordatorio anual de que la lucha por la inclusión y la visibilidad debe ser constante y abarcar todos los aspectos de nuestras vidas. Junio es simplemente el pretexto, el punto de partida para iniciar conversaciones difíciles, cuestionar nuestros prejuicios y trabajar activamente hacia la creación de sociedades verdaderamente equitativas.

La inclusión no se limita a un mes o a un grupo específico; debe ser un esfuerzo continuo que permee en la educación, el trabajo, la política, los medios de comunicación y nuestras interacciones diarias.

Solo cuando logremos integrar plenamente la diversidad en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, podremos afirmar que hemos alcanzado una sociedad justa y equitativa. El camino es largo, pero cada paso que damos hacia la inclusión nos acerca a un mundo donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, raza, religión o cualquier otra característica, puedan vivir con dignidad, respeto y oportunidades iguales. Este es el verdadero espíritu de la inclusión, y es una responsabilidad que todos compartimos, no solo en junio, sino todos los días del año.

POR FERNANDO ÁLVAREZ KURI

Senior Group Director Ipsos en México

