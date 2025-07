Diputados a la escuela

El Doctor Patán leyó con emoción que otro doctor insigne de la 4T, el doctor Monreal, hombre cultísimo que lleva toda una vida en la política pero que no olvida su vocación docente, ha decidido cultivar a sus compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados. Corrijo: ha decidido cultivarlos todavía más. El orgullo de Fresnillo lleva ya un rato dándose a la tarea de impartir talleres de lectura en San Lázaro.

Una delicia. Aquí a su doctor le cambió, por ejemplo, el modo de entender a George Orwell, ese burgués que, sin embargo –gracias, compañero, por esta revelación–, merece ser leído por las personas arraigadas de toda la vida en la izquierda, como él y yo. Bueno, pues eso no es nada. Ahora, el Doctor en Derecho, al que deberíamos llamar ya “profesor”, “sensei” o, más ampliamente, “maestro” –es una especie de Yoda del progresismo patrio–, anunció que la UNAM abre sus puertas para que los integrantes de la cámara baja estudien Derecho Constitucional.

Mi especialidad está, como saben, en la salud mental, no en el Derecho, pero créanme que estoy tentado a apuntarme como oyente para ver los prodigios que se van a verificar en las aulas de mi “alma máter”. De la mano del otro doctor, a esos salones van a entrar personas acostumbradas a echarse una guajolota en el pleno, dormirse en el curul por aquello del mal del puerco, silbar mentadas de madre en plan estadio de fut a las seis de la tarde y, en general, a hacer ver a los compañeros de la CNTE como catedráticos de Oxford, y van a salir personas versadas en la historia de la jurisprudencia desde Roma hasta hoy, con latinajos y todo, o en las complejidades de la división de poderes, las garantías individuales o la relación entre el individuo y el Estado, o dispuestas a escribir estudios comparativos entre nuestra carta magna, esa que ha revolucionado el Derecho al incluir los Sabritones y los vapeadores, y las que dieron origen a las grandes democracias burguesas.

Esta apuesta académica va a servir, además, para mejorar la imagen de muchos compañeros legisladores ante el pueblo bueno. Porque no: los compañeros tribunos no son nada más especialistas en invasiones extraterrestres, quesadillas de chilaquil o besos pipos, pero no siempre atinan en comunicar al pueblo la riqueza, la diversidad, la profundidad cultural de nuestro movimiento.

Como sugerencia, la maestría promovida por el “Legum Doctor” podría incluir materias de orden práctico, tipo “Ética Laboral 1”, para enseñar a las compañeras y los compañeros, por ejemplo, a presentarse más a menudo a trabajar. Lo digo, respetuosamente, porque parte de la buena imagen de nuestros diputados consiste en que no aparezcan los escaños, tiro por viaje, más abandonados que la conferencia del compañero Noroña en Estrasburgo.

Por lo demás, ¡nos vemos en el salón!

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ